Das Stadtlauf-Team sagt "Danke"

Essen für alle ehrenamtlichen Helfer in der Krümperstallung - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Mit einem gemeinsamen Essen in der Krümperstallung hat sich das Organisationsteam des Neumarkter Stadtlaufs bei allen ehrenamtlichen Helfern bedankt.

Neumarkts Sport-Referent Günther Stagat (v.li.), die beiden Vorsitzenden des Neumarkter Stadtlaufs Herbert Drescher und Andreas Winter, Peter Mederer vom Architekturbüro Berschneider und Landrat Willibald Gailler. © Foto: Siegfried Mandel



Neumarkts Sport-Referent Günther Stagat (v.li.), die beiden Vorsitzenden des Neumarkter Stadtlaufs Herbert Drescher und Andreas Winter, Peter Mederer vom Architekturbüro Berschneider und Landrat Willibald Gailler. Foto: Foto: Siegfried Mandel



"380 Helfer und Helferinnen brachten sich beim 18. Neumarkter Stadtlauf ein und machten mit ihrem Engagement den Lauf zu dem, was er ist" sagte der Vorsitzende Andreas Winter.

Auch Landrat Willibald Gailler sprach seinen Dank an das Organisationsteam und alle die mit machten aus. "Die Menschen in Neumarkt wurden wieder gut bewegt."

Besonderes Ereignis

Neumarkts Sportreferent Günther Stagat lobte das sportliche Erlebnis als das Ereignis der besonderen Art. Dies zeige auch, dass der Stadtlauf nach 18 Jahren immer noch nicht an Attraktivität verloren hat.

Sehr gut kam auch der erstmals stattgefundene Elementenlauf an. Die Idee und die Planung des Streckenverlaufs kamen von Matthias Drabe. Hier war nicht nur ein Lauf, sondern vor allem der Zusammenhalt im Team gefragt.

400 Teilnehmer machten dabei mit und nahmen die Herausforderung an, durch teilweise unwegsames Gelände ihre Kondition zu beweisen aber auch Spaß zu haben.

"Durch diese beiden Veranstaltungen kamen wir als Orga-Team schon an unsere Grenzen" sagt Winter. Deshalb bittet er darum, dass sich doch weitere freiwillige Helfer melden sollen, die als Streckenposten, Obstschnippsler oder bei Botengängen eingesetzt werden können. Interessierte schicken einfach eine Mail an info@ stadtlaufneumarkt.de.

Im Laufe des Abends wurde ein Scheck in Höhe von 6500 Euro an die DKMS (ehemals Deutsche Knochenmarkspenderdatei, ein deutsches Unternehmen mit Sitz in Tübingen) überreicht. Die Summe setzt sich aus der Anmeldegebühr und Sponsorengelder abzüglich der Unkosten zusammen.

Der größte Teil der Summe kommt von Peter Mederer vom Architekturbüro Berschneider aus Pilsach. Er überzeugte zahlreiche Firmen und Bauherren, dass sie für jede Minute die er unter zwei Stunden im Halbmarathon läuft, jeweils zehn Euro für die DKMS spenden. Die eingeladenen Helfer erhielten zudem noch jeder ein Los. Der erste Preis war ein BMW für ein Wochenende plus Eintrittskarten für ein Spiel der Ice Tigers. Der zweite Preis war eine Wochenendfahrt mit einem Mini und der dritte Preis Eintrittskarten zu den Ice Tigers nach Nürnberg.

Bilderstrecke zum Thema Stadtlauf 2017: LGS, Alter Kanal, Holzheim Der Stadtlauf 2017 ist gelaufen: Bei bestem Wetter für die Athleten machte sich der Pulk auf die Strecke, wir begleiten ihn in dieser Galerie durch LGS, am Alten Kanal und in Holzheim.



Bilderstrecke zum Thema Stadtlauf 2017: Start und Ziel am Markt Der Stadtlauf 2017 ist gelaufen: Bei bestem Wetter für die Athleten machte sich der Pulk auf die Strecke, wir begleiten ihn in dieser Galerie durch die Neumarkter Altstadt: Start und Ziel.



SIEGFRIED MANDEL