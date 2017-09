Das war das eine mal zuviel: Knast für Alkoholfahrt

NEUMARKT - Da half auch das Flehen um eine allerletzte Chance nichts. Das Maß war voll. Ein 29-Jähriger muss wegen fahrlässiger Trunkenheit im Verkehr und vorsätzlichen Fahrens ohne Führerschein ins Gefängnis.

Der junge Mann war am 24. Mai dieses Jahres um 3.30 Uhr in der Dreichlinger Straße angehalten worden. Er saß am Steuer eines Wagens, der einer Bekannten gehörte, und war voll wie eine Feldhaubitze. 2,3 Promille Alkohol im Blut ergaben die Proben. Der Führerschein war schon längst weg.

Das sogenannte Fahreignungs-Register sei "ein halbes Buch", stöhnte Würth beim Durchblättern der vielen Seiten. Nicht weniger umfangreich ist das Bundes-Zentralregister. Zwölf Einträge finden sich da. Meist ging es um mehr oder weniger schwere Körperverletzung, um Diebstähle, aber in vier Fällen eben auch um Trunkenheitsfahrten. Eine Bewährungsstrafe von acht Monaten Haft ist noch offen.

Entlastend für den Angeklagten konnte Staatsanwaltschaftsvertreter Thomas Leykam nur das Geständnis werten. Er forderte eine Haftstrafe von einem Jahr, die nicht zur Bewährung ausgesetzt werden könne, weil das die Sozialprognose nicht her gebe. Verteidiger Jürgen Mederer sah das anders. Sein Mandant sei in Lohn und Brot, und eine intakte Familie stärke ihm den Rücken.

Richter Rainer Würth genügte das nicht. Er verurteilte den jungen Mann zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Mit den acht noch offenen Monaten wird das wohl auf zehn Monate hinter Gittern hinauslaufen.

Wichtig aber sei, so Würth, dass der Angeklagte schon im Gefängnis eine Therapie vorbereitet.

