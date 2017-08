"Das Wichtigste ist es, die Nerven zu behalten"

Nach dem deuten EM-Aus: Fußballerin Isabell Meier über Druck und Erwartunngen - vor 2 Minuten

NEUMARKT - Die deutsche Fußballnationalmannschaft der Frauen ist bei der Europameisterschaft in den Niederlanden überraschend früh im Viertelfinale an den Däninnen gescheitert. Fußballspielerin Isabell Meier (18) vom Bezirksligaaufsteiger TSV Wolfstein spricht über das unerwartete Viertelfinal-Aus, die Entwicklung des Frauenfußballs und über den eigenen Saisonauftakt.

DFB-Trainerin Steffi Jones tröstet ihre Spielerinnen nach dem EM-Aus. © Carmen Jaspersen (dpa)



DFB-Trainerin Steffi Jones tröstet ihre Spielerinnen nach dem EM-Aus. Foto: Carmen Jaspersen (dpa)



Frau Meier, was sagen Sie zum frühen Ausscheiden der DFB-Frauen?

Isabell Meier: Leider wurden zu viele taktische und spielerische Fehler gemacht. Die Erwartungen an die Titelverteidiger waren extrem hoch, auch wenn sich die Mannschaft im Umbruch befindet. Dementsprechend groß ist die Enttäuschung über das frühe Ausscheiden.

Isabell Meier sieht viel Potential im Neumarkter Frauenfußball. © F.: etz



Isabell Meier sieht viel Potential im Neumarkter Frauenfußball. Foto: F.: etz



Wie geht man als Fußballerin mit so viel Druck um?

Meier: Das Wichtigste ist es, die Nerven zu behalten und immer optimistisch zu bleiben, auch wenn man als Mannschaft mal mit Enttäuschungen zu kämpfen hat. Außerdem wird dem Teamgeist in unserer Mannschaft große Bedeutung beigemessen, denn so gewinnt man das Vertrauen der Mitspieler, was dem gesamten Team Selbstbewusstsein und Zusammenhalt verleiht.

Aus Sicht einer Aktiven: Wie sehen Sie die Entwicklung des Frauenfußballs in Deutschland – und im Landkreis?

Meier: In Deutschland hat sich der Frauenfußball sehr gut entwickelt, auch wenn man sich vor allem als Spielerin viele Vorurteile anhören muss. Im Landkreis haben wir auch ein paar höherklassige Damenmannschaften. Wenn die Nachwuchsarbeit noch mehr gefördert wird, sehe ich da noch sehr viel Potenzial.

In Wolfstein hat sich der Frauenfußball ja rasant entwickelt. Wann und mit welchen Zielen starten Sie in die neue Saison?

Meier: Nach dem Durchmarsch von der Kreisklasse bis in die Bezirksliga und mit einem neuen Trainer ist die Erwartungshaltung hoch. Wir wollen versuchen, an der Tabellenspitze mitzuspielen. Wenn wir in jedem Spiel konstant unsere Leistung abrufen, gelingt uns ja vielleicht bald der Aufstieg in die Bezirksoberliga.

Interview: FRANZ HABLE