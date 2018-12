Das wird teuer: Betrunkener beleidigt Polizisten

NEUMARKT - 1800 Euro Geldstrafe muss ein Arbeitsloser abstottern, weil er zwei Polizisten wüst beschimpft hat und ihnen den Hitlergruß zeigte.

Das Amtsgericht in Neumarkt Foto: Rurik Schnackig



Arbeitslos, mehrmals eingesessen, Alkoholproblem: Der unscheinbare Mann im Saal 100 des Neumarkter Amtsgerichts ist weit nach ganz unten in der deutschen Gesellschaft abgerutscht. Seine derzeitige Adresse ist eine Obdachlosenunterkunft.

Dort untersuchte eine Polizeistreife ein aufgebrochenes Türsiegel, als der bis dahin unbeteiligte Angeklagte auf sie zutrat. Er belegte die Beamten mit undruckbaren Ausdrücken, hob schließlich den rechten Arm zum Hitlergruß. Die Grenze des Zumutbaren war für die Polizisten schon längst überschritten. Doch jetzt stand der Straftatbestand "Zeigen verfassungsfeindlicher Kennzeichen" im Raum.

Die Ursache für die Ausfälle war offensichtlich. "Der Beschuldigte war alkoholisiert. Einen freiwilligen Alkotest lehnte er ab", heißt es im Polizeibericht. "Sie waren also besoffen?", fragte Richter Rainer Würth. Antwort: "Eigentlich schon."

Mehr wollte der Angeklagte zu dem Vorfall nicht sagen. Auch bei einer polizeilichen Vernehmung auf der Inspektion hatte er zwar alles zugegeben, aber sich nicht zu Einzelheiten geäußert. Er entschuldigte sich damals bei den Beamten, was er im Gerichtsaal noch einmal wiederholte.

"Ist gut", sagte einer der als Zeugen geladenen Polizisten. "Aber Sie haben überhaupt nicht mit sich reden lassen, waren überhaupt nicht zugänglich."

Die Staatsanwaltschaft forderte eine Strafe von 150 Tagessätzen à 15 Euro. Zu Gunsten des Angeklagten rechnete sie, dass dieser seit zwei Jahren straffrei ist, die 14 Eintragungen im Zentralregister alle länger zurückliegen. Allerdings musste er sich erst kürzlich verantworten – wegen Beleidigung. Die Sache wurde gegen einen Strafbefehl eingestellt.

Massive Schimpftiraden

Für die Staatsanwaltschaft war dies ein Zeichen, eine Art Auftakt für den nun verhandelten Fall. Die Beleidigungen gegen die Polizisten seien nicht einfach rausgerutscht, es habe sich schließlich um massive Schimpftiraden gehandelt. Dies sah auch Richter Würth so. "Bei der Wortwahl muss man nicht lange überlegen, ob es sich nur um eine Herabwürdigung oder eine zweifelhafte Meinungsäußerung handelt."

Doch wegen der glaubhaften Entschuldigung blieb der Amtsrichter unter dem Antrag des Staatsanwalts und verurteilte den Arbeitslosen zu einer Geldstrafe von 120 Tagessätzen à 15 Euro. Die Summe von 1800 Euro kann der Mann in 75-Euro-Raten abstottern. Außerdem trägt er die Kosten des Verfahrens.

"Zwei Jahre waren Sie sauber und jetzt fängt es wieder an", mahnte Würth. Für die Festtage gab er auf den Weg: "Feiern Sie zünftig, aber saufen Sie sich nicht zusammen, damit es keine ähnlichen Vorfälle gibt." Denn dann, so der Richter, müsste er ihn wohl in den Bau schicken.

