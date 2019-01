Datendieb beklaute auch Neumarkts MdB Karl

Bekannter Schaden ist gering: Es geht bisher um drei Telefonnummern - vor 11 Minuten

NEUMARKT - Auch der Neumarkter Bundestagsabgeordnete Alois Karl ist vom Datenklau unter Abgeordneten und Prominenten betroffen: Der Unbekannte stellte drei Telefonnummern des CSU-Politikers ins Netz.

Diese drei Nummern bereiten dem Neumarkter keine Bauchschmerzen, "die waren eh‘ bekannt". Was bei ihm ein etwas beklemmendes Gefühl auslöst: Was der Datendieb womöglich noch alles abgegriffen hat und noch unter Verschluss hält.

Was ihn ärgert, ist die Tatsache, dass das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik und andere zuständige Ämter und Behörden offenbar "in einen Winterschlaf versunken sind und nichts gemerkt haben", zürnt Karl.Da werde eine große Bürokratie für mehr Sicherheit im Netz aufgebaut und dann laufe diese Aktion ab, ohne dass jemand davon etwas mit bekomme oder sie verhindere.

Der dreiste Datenklau werde bei der nächsten Sitzung des Innenausschusses thematisiert, verspricht MdB Alois Karl. Nach der Kritik an Behörden will Innenminister Horst Seehofer will Wie berichtet, hat ein Unbekannter vor Weihnachten sensible Informationen über Hunderte Prominente aus Politik und Medien geklaut und veröffentlicht.

Wolfgang Fellner Neumarkter Nachrichten E-Mail