Dealer hatte Maschinenpistole im Haus

20.000 Euro in bar, eine Maschinenpistole und zwei Kilogramm Marihuana haben die Rauschgiftfahnder der Kripo Ingolstadt bei einem Drogendealer beschlagnahmt.

Ruaschgift, Bargeld und eine Maschinenpistole haben die Drogenfahnder bei einem Dealer entdeckt. © Polizei Ingolstadt



Nach intensiven Ermittlungen während der vergangenen Monate, gelang Rauschgiftfahndern der Kriminalpolizei Ingolstadt, die Festnahme eines 41-jährigen Dealers aus dem Landkreis Neuburg-Schrobenhausen. Der Mann wurde im Gemeindebereich Langenbruck von den Ermittlern festgenommen, als er in seinem Fahrzeug die Betäubungsmittel transportierte.



Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnanwesens in Karlshuld, stießen die Beamten auf eine Maschinenpistole mit Munition und stellten neben weiteren Rauschgiftutensilien auch 20.000 Euro Bargeld sicher.



Der geständige Mann wurde am nächsten Tag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ingolstadt dem Ermittlungsrichter vorgeführt, der den Haftbefehl erließ und die Untersuchungshaft anordnete. Der 41-Jährige wird sich neben dem illegalen Handel mit Betäubungsmitteln auch wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz verantworten müssen.

