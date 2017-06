Deining: 34-Jähriger stürzt mit Gleitschirm ab

Sportgerät klappe in etwa fünf Meter Höhe zusammen - vor 1 Stunde

DEINING/WALTERSBERG - Ein 34-jähriger Gleitschirmflieger hat bei Waltersberg schwere Verletzungen erlitten. Sein Sportgerät klappte in etwa fünf Meter Höhe zusammen, er stürzte ungebremst zu Boden.

Laut Polizeibericht wollte der 34-jährige Mann am Sonntag gegen 11.30 Uhr in Waltersberg mit seinem Gleitschirm mittels Schleppwinde starten. Auf einer Höhe von vier bis fünf Metern fiel der Gleitschirm in sich zusammen. Der Grund dafür ist noch ungeklärt.

Der Mann fiel ungebremst mit der linken Körperseite zu Boden, wobei er schwer verletzt wurde. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in ein Krankenhaus gebracht.

hoe