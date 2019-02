Deining: 5000er-Marke in Sicht

DEINING - Im ländlich geprägten Raum ist meist ein Rückgang der Einwohnerentwicklung zu beobachten. Nicht so in Deining: Dort stiegen die Einwohnerzahlen im vergangenen Jahr von 4680 auf 4771. Auch dank des Zuzugs vieler junger Familien, wie es in einer Pressemitteilung der Kommune heißt.

Ortsschild Deining © Wolfgang Fellner



Dies sei ungemein wichtig, um die Infrastruktur im Ort stetig zu verbessern und insbesondere die vorhandenen Einrichtungen wie Kindertagesstätte und die Grundschule und Mittelschule weiterhin auf hohem Niveau erhalten zu können, kommentiert Bürgermeister Alois Scherer die neuen Zahlen, die er dieser Tage bekommen hat.

Denn die finanzielle Ausstattung einer Kommune sei auch abhängig von der Einwohnerzahl derselben, nach der sich bestimmte Zuweisungen vom Staat richten.

Auch Vereine profitieren

So seien in Deining die Einkommenssteuerbeteiligung und die Schlüsselzuweisungen in den vergangenen Jahren aufgrund des Einwohnerzuwachses ebenfalls kräftig angestiegen. "Dadurch konnte die Infrastruktur der Gemeinde wesentlich verbessert werden", sagt Scherer und verweist auf das moderne Schulzentrum, die gut ausgestattete Kindertagesstätte, das große Feuerwehrzentrum, das Naturbad und die Radwege.

Und: Neubürger übernähmen verantwortliche Positionen in Vereinen und Gruppierungen. "Die Jugendabteilungen zum Beispiel beim Sportverein 1. FC Deining wachsen mit dem Zuzug auch stetig mit." Auch die örtlichen Feuerwehren und die Kirwaleit Deining profitierten von den Zuzüglern, die sich im Ort niederlassen.

Nachverdichtung wichtig

Der Einwohnerstand von Deining lag zum Beginn des Jahrtausends bei 3962 Einwohnern. Zum 1. Januar 2019 sind mittlerweile 4771 Einwohner in der Gemeinde Deining gemeldet.

Wichtig sei die Nachverdichtung im Bestand und die Leerstandsbeseitigung, sagt Bürgermeister Alois Scherer weiter, ebenso die Schaffung von Wohnraum auch im Eigentumswohnungsbereich, denn diese sei eine wichtige Altersversorgung für die Bürger.

Größter Ortsteil der Gemeinde ist Deining mit aktuell 1967 Einwohner (Hauptwohnung). In Döllwang (252), Großalfalterbach (291), Leutenbach (202), Mittersthal (313) und Siegenhofen (221) blieb die Einwohnerzahl gegenüber Anfang 2018 nahezu gleich.

Die größten Zuwächse verzeichnete nach dem Hauptort Deining selbst Tauernfeld mit 206 neuen Bürgern (plus 14) und Unterbuchfeld mit nun stolzen 222 Einwohnern (plus sieben).

