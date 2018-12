Deining: Kleine Sänger mit großem Auftritt

SPD hatte wieder Christkindlmarkt, CSU Krippenausstellung organisiert - vor 1 Stunde

DEINING - Glühwein trinken, Bratwurst, Lebkuchen und Plätzchen genießen, sich zu einem Plausch mit Freunden treffen, Geschenke einkaufen und Kripperl schauen: Der Weihnachtsmarkt und die Krippenausstellung am dritten Adventswochenende in Deining zogen viele Besucher an.

Die Mädchen und Buben der Kindertagesstätte St. Josef und ihre Erzieherinnen sangen Weihnachtslieder und erfreuten damit am Sonntag die Besucher des Deininger Weihnachtsmarktes. © Foto: Werner Sturm



Die Mädchen und Buben der Kindertagesstätte St. Josef und ihre Erzieherinnen sangen Weihnachtslieder und erfreuten damit am Sonntag die Besucher des Deininger Weihnachtsmarktes. Foto: Foto: Werner Sturm



Zum 22. Mal haben die Sozialdemokraten den Christkindlmarkt am Rathausplatz organisiert. Ein paar Schritte weiter, im Pfarrheim, hatte die Arbeitsgemeinschaft der CSU-Ortsverbände zum 19. Mal zu einer Krippenausstellung eingeladen. Aus dieser guten Kooperation heraus erwuchs wieder einmal ein abwechslungsreiches und unterhaltsames Angebot.

Nach dem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche St. Willibald am Samstagabend öffnete die Lichterstadt neben dem Rathaus ihre Pforten. Das Christkind eröffnete den stimmungsvollen Weihnachtsmarkt mit den Worten: "Ich grüße euch in Gottes Namen in diesem wunderschönen Rahmen. Macht euch und anderen eine Freud. Viel Spaß, doch auch Besinnlichkeit. Und viel auch miteinander reden, das ist mein Weihnachtswunsch für jeden."

Festliche Lieder

Musikalisch begleitet wurde das eindrucksvolle Geschehen mit festlichen Liedern vom Kirchenchor. Bürgermeister Alois Scherer und der SPD-Vorsitzende Axel Nährig luden die Besucher dazu ein, ein paar besinnliche Stunden beim Weihnachtsmarkt zu verbringen. Beide bedankten sich bei allen Helfern, welche die Budenstadt mit den fein geschmückten Ständen aufgebaut hatten. Im Pfarrsaal stand ein schöner Christbaum. Auf den Tischreihen rundherum versetzten Krippen und viele weitere kunsthandwerklich gefertigte Weihnachtsgegenstände die Betrachter in Staunen.

Rund 40 Exponate konnte das Team der Christsozialen um Helmut Christa und Johann Schrafl den Gästen präsentieren. Neben ausschließlich von Hobbykünstlern gefertigten, zauberhaften Krippenlandschaften gab es in diesem Jahr Buch- und Papierkunst von der bekannten Neumarkter Künstlerin Erika Gulder zu bestaunen. Am Sonntag verzuckerte feiner Schnee die 13 festlich geschmückten Weihnachtsbuden. Die Mädchen und Buben der Kindertagesstätte St. Josef und ihre Erzieherinnen sangen Weihnachtslieder.

Das Christkind war auch wieder da. Viele Vereine und Institutionen sorgten für ein umfangreiches Angebot an kulinarischen Köstlichkeiten. An den Buden erwartete die Besucher ein attraktives Angebot: liebevoll gebastelte Weihnachtsgeschenke, Kerzen aus Bienenwachs, handgefertigte Dekorationsartikel und festlicher Christbaumschmuck.

Auch der soziale Zweck kam nicht zu kurz. Bei den Firmlingen konnte man herrlich duftenden Weihnachtstee genießen und dabei die Senegal-Hilfe unterstützen. Die Ministranten der Pfarrei waren für einen guten Zweck aktiv und die Karawane Oberpfalz legte auf ihrer Europa-Orient-Rallye einen Stopp mit einem Stand in Deining ein.

Mit der Aktion "Nur volle Löffel machen satt", die von Mentalist Uri Geller ins Leben gerufen wurde, unterstützt das Motorradteam aus der Oberpfalz mehrere Hilfsaktionen, zum Beispiel Schutzengel gesucht und Schuhe für Bulgarien.

VON WERNER STURM