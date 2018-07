Deining: Randale in drei Gärten

35-Jähriger wütete nachts in mehreren Grundstücken - vor 1 Stunde

DEINING - Warum der Mann frühmorgens eine Spur der Verwüstung durch drei Gärten zog? Er hat jedenfalls einiges kaputtgehauen.

© Polizei



Foto: Polizei



In den frühen Morgenstunden spazierte ein 35-Jähriger auf ein Grundstück in Deining und riss die am Pool befestigte Pumpe heraus. Diese schmiss er in den mit Wasser gefüllten Pool.

Anschließend wütete er im Nachbarsgrundstück, wo er einen Holzzaun und vier Solarleuchten beschädigte. In einem weiteren Grundstück riss er einen Teil der Dachrinne hinunter. Der Schaden beläuft sich auf insgesamt etwa 300 Euro.

nn