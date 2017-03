Deining schließt Radweg-Lücke am Königsweg

DEINING - Entlang der Staatsstraße 2660 bei Deining wird dieser Tage eine Schneise in den Wald geschlagen: Zwischen den beiden Tauernfelder Einfahrten baut die Gemeinde auf einer Länge von 2,25 Kilometern einen "begleitenden" Fuß-/Radweg – und schließt damit eine Lücke an der früheren B 8.

Die ersten Bäume entlang der St 2660 wurden bereits gefällt, um Platz zu schaffen, für den neuen Radweg. l Foto: F.: Hubert Bös



In der Oktobersitzung des Gemeinderates hatte Bürgermeister Alois Scherer das Projekt vorgestellt – eine so genannte "13 f Maßnahme" in kommunaler Baulast, wobei mit einer Förderung durch den Bund von etwa 70 Prozent zu rechnen sei. Ein Teilstück soll mit einer Breite von drei Metern, der Großteil hingegen mit einer Breite von 2,50 Metern gebaut werden. Der Deininger Rat gab sein Einverständnis.

Das neue Teilstück beginnt am Gewerbegebiet oben auf der Kuppe und führt an der Staatsstraße entlang durch den Wald hinab in Richtung Deining. Kurz vor dem Ortseingang, an der unteren Abzweigung nach Tauernfeld, trifft die Trasse auf den dort bereits bestehenden Radweg. Damit werde für Fußgänger und Radler nun erstmals eine direkte Verbindung von Neumarkt nach Deining hergestellt, betont Bürgermeister Scherer.

Am steilen Weißmarterberg, hinab nach Neumarkt, folgt der Radweg jedoch nicht mehr der Straße. Er führt seit jeher geradeaus durch den Wald, auf der alten Chaussee, auf der über Jahrhunderte Fuhrwerke und Kutschen rumpelten. In manchen saßen sogar Kaiser und Könige. Unten im Neumarkter Tal kamen sie bei der Firma Egner wieder aus dem dunklen Forst.

