Deining wird noch attraktiver für für Senioren

N+S Projekt baut 16 altersgerechte Wohnungen im Zentrum - vor 1 Stunde

DEINING - In Deinings Zentrum soll eine Anlage mit 16 altersgerechten Wohnungen entstehen.

Bürgermeister Alois Scherer unterzeichnet gemeinsam mit Katrin Schwerdt und Theo Nutz von der Firma N+S Projekt GmbH den Notarvertrag. © Foto: privat



Bürgermeister Alois Scherer unterzeichnet gemeinsam mit Katrin Schwerdt und Theo Nutz von der Firma N+S Projekt GmbH den Notarvertrag. Foto: Foto: privat



Vor geraumer Zeit hatte die Gemeinde Deining eine größere Fläche in der Oberen Hauptstraße zwischen dem Gasthof „Zum Hahnenwirt“ und der „Alten Post“ erwerben können. Die darauf befindliche Immobilie, das alte Hupfer-Anwesen, wurde zwischenzeitlich abgebrochen.

Dieses leere Grundstück hat nun die Firma N+S Projekt GmbH gekauft, um dort altersgerechte Wohnungen zu bauen.

Katrin Schwerdt und Theo Nutz, die geschäftsführenden Gesellschafter der Firma N+S Projekt GmbH, werden in zwei Gebäudekomplexen gesamt etwa 16 Wohnungen in verschiedenster Größe erstellen. Alle Wohnungen werden altersgerecht gebaut. Bürgermeister Alois Scherer sagte, dass nach dem „Quartier am Schloss“ mit 20 Wohnungen nun ein weiteres wichtiges Projekt für Deining im Zentrum auf den Weg gebracht werden kann.

Nach dem Deininger Wohnmodell solle es möglich sein, in allen Lebensphasen in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Durch diese Baumaßnahme werden drei wichtige Ziele erreicht, so Scherer. Zum einen werden altersgerechte Wohnungen geschaffen. Zum anderen wird aus städtebaulicher Sicht eine wichtige Lücke geschlossen und zum dritten wird ein Leerstand beseitigt.

Noch in diesem Jahr wird die Planung erstellt, hieß es von N+S Projekt. Die Umsetzung des Projekts solle dann ab Frühjahr 2017 erfolgen.

