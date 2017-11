Deininger Blaskapelle hat keine Nachwuchssorgen

17 junge Musiker in der Ausbildung — Gemeinde sichert ihre finanzielle Unterstützung zu - vor 1 Stunde

DEINING - Mit einem Gottesdienst und einer Feier im Pfarrheim hat die Blaskapelle Deining das musikalische Jahr ausklingen lassen. Dabei wurden langjährige Mitglieder geehrt.

Die Blaskapelle Deining lud zum Jahresausklang ins Pfarrheim ein. Dabei ehrten der Vorsitzende Manfred Meier und Bürgermeister Alois Scherer langjährige Mitglieder. © Foto: Werner Sturm



Der Vorsitzende Manfred Meier freute sich, dass viele Musikanten mit ihren Partnern, Ehegatten und Eltern sowie Bürgermeister Alois Scherer und Pfarrer Michael Konecny der Einladung gefolgt waren.

Schön war, dass zum ersten Mal viele Jungmusiker der neu gegründeten Nachwuchsgruppe anwesend waren. Seit Januar 2017 bilden der musikalische Leiter Michael Kirsch und sein Vertreter Tim Tresch wieder 17 Nachwuchsmusikanten aus, die schon zwei Auftritte absolviert haben.

"Was wäre eine Blaskapelle ohne Nachwuchs", sagte der Vorsitzende und bedankte sich bei allen Musikern vom Nachwuchs- und Hauptorchester für deren Engagement bei den zahlreichen Auftritten und Proben.

46 Auftritte im Jahr

Michael Kirsch ließ das zu Ende gehende Jahr Revue passieren und erinnerte an insgesamt 46 Auftritte und 46 Proben. Die Blaskapelle Deining spielte demnach unter anderem beim Volksfest in Neumarkt, beim Faschingszug, bei Kirchweihfesten, dem Weihnachtsmarkt, beim traditionellen Felsenkellerfest sowie bei elf Geburtstagen, zwei Hochzeiten, zehn Gottesdiensten, einer Beerdigung und einer Wallfahrt.

Sie marschierte bei sechs Festzügen und drei Prozessionen mit, beispielsweise bei der Pfingstprozession der Hofkirche in Neumarkt. Zu den Höhepunkten für die Musikanten zählten ferner die Teilnahme an einem Volksmusikfestival in Eichstätt sowie ein Standkonzert in Rohr in Niederbayern mit anschließender Gestaltung eines Gottesdienstes. "Wir spielen immer und überall gerne, und die Stimmung ist bestens", fasste Kirsch das Geschehen zusammen.

"Musik verbindet über Länder- und Sprachgrenzen hinweg, Musik kennt keine Grenzen", sagte Bürgermeister Alois Scherer. Er sei stolz auf die Blaskapelle Deining, bei der über 50 Musikanten ihren Platz haben und darüber hinaus der Nachwuchs so hervorragend gefördert werde.

Dieses Engagement werde von der Gemeinde selbstverständlich gefördert. Scherer versprach, der Blaskapelle einen Zuschuss von 500 Euro zukommen zu lassen. Manfred Meier, Bürgermeister Scherer und Michael Kirsch ehrten langjährige Mitglieder: Für fünf Jahre Jonas Distler, Tim Distler, Michael Götz, Vanessa Gottschalk, Manuel Karl, Leon Meyer, Marina Reindl, Jonas Scheuerer, Vincent Seger, Tabea Tresch und Tim Tresch; zehn Jahre: Michael Kölbl und Helmut Spitz; 15 Jahre: Anna Maria Kirsch; 25 Jahre: Stefan Schmid.

nas