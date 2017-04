Deininger Flur von Müll und Unrat befreit

Zehnter Umweltsammeltag mit vielen Helfern aus den Vereinen, Feuerwehren und Schulen - 10.04.2017 18:43 Uhr

DEINING - Alle zwei Jahre findet in Deining ein Umweltsammeltag statt. Auch heuer waren wieder viele Naturfreunde unterwegs und befreiten die Gemeindeflur von gut 20 Kubikmeter Müll und Unrat.

Viele Helfer haben am mittlerweile zehnten Deininger Umweltsammeltag teilgenommen. Insgesamt wurden gut 20 Kubikmeter Müll und Unrat ordnungsgemäß entsorgt. © Foto: Werner Sturm



Viele große und kleine Helfer haben bei schönem Frühlingswetter am mittlerweile zehnten Deininger Umweltsammeltag teilgenommen. Sie kamen aus 29 Vereinen — unter anderem aus der Feuerwehrjugend Deining, aus zahlreichen Obst- und Gartenbauvereinen, Feuerwehren, den Sportvereinen Deining und Döllwang, der Reservistenkameradschaft Deining, dem Schützenverein Deining, dem Imkerverein und der Frauenunion – sowie von der Grundschule und Mittelschule.

Es wurde alles aufgesammelt, was acht- und verantwortungslose Zeitgenossen in freier Natur so alles entsorgt hatten. Die Ausbeute war reichlich: Eine Wagenladung alter Reifen von Traktoren, Lastkraftwagen und Autos, Gartenstühle, Regentonnen, Schubkarren, Felgen, Straßenpfosten, Alteisen, Plastikteile, Glasflaschen, Farbeimer, Kanister, Zigarettenschachteln oder zum Beispiel einige blaue Säcke mit Windeln im Wald bei Greißelbach.

50 Euro als Dank

Nach der Anlieferung im Bauhof wurde der Müll von den Helferinnen und Helfern sortiert und in die dafür bereitgestellten Container gefüllt. Als kleines Dankeschön erhielt jeder teilnehmende Verein von der Gemeinde wieder 50 Euro.

