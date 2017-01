Deininger Paar verpasst knapp die Traumreise

DEINING - Knapp an der ersehnten Teummreise vorbeigeschrammt sind Anne und Matthias Bauer in der TV-Votingshow „4 Hochzeiten und eine Traumreise“.

Anne und Matthias Bauer traten in Begleitung eines TV-Teams vor den Traualtar. Foto: Foto: privat



Die Hochzeit des in Deining wohnenden Ehepaars Anne und Matthias Bauer hat bei der TV-Sendung „4 Hochzeiten und eine Traumreise“ den zweiten Platz belegt.

Am Freitag Nachmittag zeigte der TV-Sender Vox das Finale: Siegerin in dem Wettbewerb um die schönste Hochzeit wurde Gülen, die ihren Verlobten Marc in Wetzlar geheiratet hat. Sie erhielt 117 Punkte, Anne Bauer wurde Zweite mit 99 Punkten.

Das Siegerpaar reist nun auf Kosten des Senders zum Honeymoon nach Mexiko.

