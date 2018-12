Dekanatsjugend plant Freizeit in Griechenland

Evangelische Jugend stellt ihr Jahresprogramm für 2019 vor - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Zu ihrer ersten Sitzung nach der Neuwahl der Delegierten haben sich die Mitglieder der Dekanatsjugendkammer der Evangelischen Jugend im Evangelischen Zentrum Neumarkt getroffen. Neben der Neuwahl der beiden Vorsitzenden stand das Jahresprogramm 2019 auf der Tagesordnung.

Zum Vorsitzenden der Dekanatsjugendkammer wurde Tobias Netter aus Neumarkt gewählt. Seine Stellvertreterin ist Tina Siebenhaar aus Allersberg.

Danach stellte die Dekanatsjugendreferentin Ruth Bernreiter das Jahresprogramm 2019 der Evangelischen Dekanatsjugend vor.

Schnappschüsse gezeigt

Am 20. Januar beteiligt sich die Evangelische Jugend an der Ausstellung "Was bleibt . . ." in Neumarkt mit einem Foto-Workshop Schnappschüsse-Erinnerungen mit Annika Hampel. Es folgen vom 14. bis 18. April die Kinder-Osterfreizeit in Grafenbuch und am 18. Mai der Dekanatskindertag in Mühlhausen.

Bei der Fahrt nach Dortmund zum Deutschen Evangelischen Kirchentag vom 19. bis 23. Juni, sind Jugendliche wie Erwachsene gleichermaßen eingeladen und in den Sommerferien finden vom 13. bis 28. August die Jugendfreizeit nach Griechenland sowie vom 31. August bis 5. September die Kinderfreizeit nach Grafenbuch statt.

Die Dekanatsjugendkammer vertritt die Belange der evangelischen Jugendarbeit im Dekanatsbezirk.

Sie setzt sich zusammen je zur Hälfte aus gewählten Jugendvertreter/innen beziehungsweise ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen und Erwachsenendelegierten, wie dem Dekanatsjugendpfarrer, der Dekanatsjugendreferentin sowie Vertreter/innen der evangelischen Jugendverbände und der Dekanatssynode zusammen.

ZWeitere Informationen gibt es unter (0 91 81) 46 25 61 14 und auf der Webseite www.ejdnm.de.

nn