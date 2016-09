Delegation aus Berg feiert Erntedankfest in Walce

Folkloreprogramm und Festzug mit Erntekronen - vor 13 Minuten

BERG/WALCE - Von einem "Treffen mit langjährigen Freunden" sprach Bürgermeister Helmut Himmler beim Integrationsabend der Partnergemeinden Walce in Schlesien, Mala Moravka in der Tschechischen Republik und Berg in der Oberpfalz. Auch in diesem Jahr war eine Delegation aus Berg zum traditionellen Erntedankfest gereist, das abwechselnd in den verschiedenen Gemeindeteilen von Walce stattfindet.

Am Annaberg feierten die Gäste aus der Oberpfalz gemeinsam mit den schlesischen Gastgebern das Hochfest der Kreuzerhöhung mit Lichterprozession. © Foto: privat



Am Annaberg feierten die Gäste aus der Oberpfalz gemeinsam mit den schlesischen Gastgebern das Hochfest der Kreuzerhöhung mit Lichterprozession. Foto: Foto: privat



In diesem Jahr wurde das große Fest mit tausenden Besuchern von der Dorfgemeischaft Dobieszowice (Dobersdorf) ausgerichtet. Neben Bürgern und dem Rathauschef waren Anita Vogel und Richard Kreuzer als Vertreter der Gemeinde und Ehren-Partnerschaftsreferent Josef Schottner nach Polen aufgebrochen.

Nach dem Erntedank-Gottesdienst in der Kirche von Dobersdorf und dem gemeinsamen Mittagessen im Kulturhaus zog ein langer Festzug durch die aufwändig geschmückten Straßen des Orts, wo eine große Menschenmenge die zahlreichen Festwägen, die Ehrengäste und insbesondere die kunstvoll gestalteten Erntekronen beklatschte.

Das gesegnete Brot des Erntedankfests überreichte Walces Bürgermeister Bernhard Kubata an seine Kollegen Helmut Himmler aus Berg und Andrej Holub aus Mala Moravica. © Foto: oh



Das gesegnete Brot des Erntedankfests überreichte Walces Bürgermeister Bernhard Kubata an seine Kollegen Helmut Himmler aus Berg und Andrej Holub aus Mala Moravica. Foto: Foto: oh



In jedem Dorf wird zum Erntedankfest eine Erntekrone gefertigt und nach dem Festzug werden sie von einer Fachjury bewertet. Anschließend wurde den Besuchern aus Nah und Fern ein buntes Show- und Folkloreprogramm geboten, das am Abend in eine Tanzveranstaltung überging.

Bürgermeister Bernhard Kubata überreichte seinen Bürgermeisterkollegen Helmut Himmler und Andrej Holub aus Mala Moravka das gesegnete Brot des Erntedankfestes und würdigte die inzwischen 20-jährige Freundschaft zwischen den Partnergemeinden Walce und Berg. Himmler lobte die „enormen Veränderungen in den Dörfern der Gemeinde sowie im Landkreis Krapkowice.“ Die Wojwodschaft Opole habe eine respektable Entwicklung genommen. „Gott schütze Schlesien!“

Besuch am Annaberg

Höhepunkt der Schlesienreise war für die Berger ein Besuch am Annaberg, dem Wallfahrtsort der Schlesier. Dort nahmen die Besucher aus dem Landkreis Neumarkt mit rund 10 000 Wallfahrern an der Feier des Hochfestes der Kreuzerhöhung mit Kalvarien-Gang und Lichterprozession teil. Noch vor einer Generation sei das unmöglich gewesen und heute feiern und beten Polen, Tschechen und Bayern gemeinsam.

Die Berger Gemeindevertreter sprachen Bürgermeister Bernhard Kubata eine Einladung nach Berg aus, denn im Mai 2017 will man dort das 20-jährige Bestehen der Gemeindepartnerschaft zwischen Walce und Berg angemessen begehen und feiern.

nn