Dem alten WGG in Neumarkt geht‘s an den Kragen

Es ist beschlossen — Im Oktober geht‘s los, bis 30. April soll nichts mehr übrig sein - vor 18 Minuten

NEUMARKT - Das alte Willibald-Gluck-Gymnasium (WGG) soll bis 30. April pulverisiert sein: Der Wirtschafts-, Landwirtschafts- und Umweltausschuss des Kreistages hat in seiner Sitzung einstimmig die Abbrucharbeiten (1,8 Millionen Euro) an eine Firma aus dem Landkreis Tirschenreuth vergeben.

Das Pullenreuther Unternehmen ist in Neumarkt nicht unbekannt: Es hat bereits das Autohaus Kölbl in der Nürnberger Straße plattgemacht. Die Arbeiten am alten WGG beginnen am Dienstag, 10. Oktober. Laut Diplomingenieur Michael Zaschka vom Architekturbüro Nutz und Dieter Schenk vom Bau- und Umwelttechnikbüro "DAS" werden Außenstehende davon allerdings nicht viel bemerken.

Zuerst wird nämlich der 76 000 Kubikmeter umfassende Koloss aus den 1970er-Jahren entkernt. Die Bausubstanzen wurden laut Zaschka bereits bei Vorarbeiten untersucht: Von 40 verschiedenen Materialien gehe man aus. Der fünfgeschossige Hauptkomplex selbst wird nach dem Abbruch der Dreifachturnhalle und der Nebengebäude in den Weihnachtsferien bis zum Ende der Faschingsferien 2018 abgetragen. "Die Turnhallen des Ostendorfer Gymnasiums müssen in dieser Zeit aus Sicherheitsgründen gesperrt sein", berichtete Michael Zaschka.

Noch vor Ort werden die Teile sortiert, zerkleinert und geschreddert. Um das Gebäude herum wird eine Drainage gelegt. "Gewisse Beeinträchtigungen werden nicht zu vermeiden sein", sagte der Landrat auf eine diesbezügliche Frage von CSU-Kreisrat Helmut Jawurek. Die Zufahrt zur Großbaustelle wird über den Kurt-Romstöck-Ring und den alten WGG-Parkplatz erfolgen.

"Lärm-intensive Arbeiten werden auf Freitagnachmittag gelegt, wenn es keinen Schulbetrieb gibt, oder – mit Ausnahmegenehmigung – auf Samstag", sagte Zaschka. Außerdem solle der Verkehr zur Baustelle minimiert und der Beton durchnässt werden, damit möglichst wenig Staub entsteht, erläuterte Dieter Schenk.

Das Grundwasser wird durch Abpumpen auf dem Niveau der Bodenplatte gehalten und das Wasser wird in die Schwarzach geleitet. "Es ist ohne Schadstoffe", beruhigte Dieter Schenk auf Nachfrage.

Die Abbruchsarbeiten übrigens nur in den Ferien während des Schuljahres durchzuführen, schlugen die beiden Ingenieure übrigens aus: "Der Abriss würde sich dann viel zu lange hinziehen." Bis 30. April 2018 soll das alte WGG dann dem Erdboden gleich gemacht sein, denn danach beginnt das Abitur da soll es am Ostendorfer Gymnasium schließlich ruhig sein.

"Es ist eine städtebauliche Veränderung", sagte Landrat Willibald Gailler voraus. Auf der frei werdenden Fläche soll später das neue Sonderpädagogisches Förderzentrum (SFZ) entstehen und auch das Ostendorfer Gymnasium wir den Freiraum nutzen.

