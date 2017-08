Dem Terror zum Trotz: Jugendliche aus Neumarkt in Barcelona

NEUMARKT - Nach Spanien führte die Sommerfreizeit der Evangelischen Jugend des Dekanats Neumarkt vom 10. bis 23. August. 29 Jugendliche und Mitarbeiter verbrachten 13 abwechslungsreiche Tage an der Mittelmeerküste in Katalonien nördlich von Barcelona.

Was für ein Wetter: So stellt man sich das Ausspannen im Sommerurlaub vor. Die Evangelische Jugend aus Neumarkt hatte bei ihrer Jugendsommerfreizeit in Spanien eine tolle Zeit. © Foto: Ruth Bernreiter



Den Campingplatz an der Costa Brava erreichte die Jugendgruppe am Vormittag nach 18-stündiger Busfahrt. Nach dem Beziehen der Zelte ging es zum Strand, der in den folgenden Tagen regelmäßig aufgesucht wurde. Neben Schwimmen, Wellness und Ausruhen waren eine Wasserolympiade, Body-Painting, der Bau von Sandburgen sowie sportliche Aktivitäten wie Rounder angesagt. In einer Nacht konnten die Jugendlichen dort viele Kometen am Himmel bewundern.

Traumfänger gebastelt

Auf dem Zeltplatz wurden unter anderem Traumfänger gebastelt, ein Quiz mit unterschiedlichen Aufgabenstellungen veranstaltet und am Sonntag ein Werkstatt-Gottesdienst gefeiert. Bei den Mahlzeiten schmeckte neben Tapas und Paella sicherlich das Drei-Gänge-Teilnehmermenü am besten. Hierbei bereiteten die Jugendlichen selbstständig Tomaten-Mozzarella-Salat, Burger und Crepes zu und servierten die Gerichte auf festlich gedeckten Tischen.

Mehrere Busausflüge in die nähere Umgebung standen ebenfalls auf dem Programm. So besuchten die Jugendlichen die Altstadt und die Basilika in Girona und fuhren in Zweierkanus auf dem Fluss Ter im Landesinneren.

Den Höhepunkt bildete die Tagesfahrt in die katalanische Hauptstadt Barcelona am Sonntag. Wegen des Terroranschlages war die Kathedrale Sagrada Familia für einen Trauergottesdienst abgeschirmt und auf den Ramblas, der Promenade in der Innenstadt, hatten Trauernde viele Blumen hingelegt und Kerzen angezündet. Nachdem die Columbussäule besichtigt worden war, stand ein Bummel durch die Innenstadt auf dem Programm. Schließlich wurde der Montjuic erklommen und von dort auf die Lichter der nächtlichen Stadt geblickt. Als "Roter Faden" zog sich die Geschichte eines Forschungsprojekts durch die Freizeit. Die Jugendlichen spielten allesamt Nachwuchsforscher, die einen internationalen Kongress in Spanien zum Thema "Ästhetische Kunst" besuchen wollten.

Unerklärlicherweise verschwanden jedoch sämtliche Wissenschaftler mit ihren Unterlagen und die Teilnehmer wurden gebeten, selbst tätig zu werden.

Fragebögen erstellt

Deshalb arbeiteten die Jugendlichen in unterschiedlichen Projektgruppen im Rahmen einer ästhetischen Forschung. Sie erstellten Fragebögen für junge Menschen auf dem Campingplatz über Themen wie Lifestyle oder Mediennutzung, erörterten mit ihnen den "durchschnittlichen perfekten Urlaubstag" und erforschten, was einen guten Rapper ausmacht.

Die Ergebnisse präsentierten sie mit einem selbst gedrehten Films von Schaubildern und Musikbeispielen vor einem großen Publikum auf dem Campingplatz am letzten Abend vor der Heimfahrt.

Der letzte Tag klang nach einem Abschiednehmen vom Meer und dem Mittagessen mit der Rückfahrt über die Pyrenäen und durch das Rhonetal nach Mühlhausen aus, wo die Jugendlichen am Mittwochmorgen von ihren Eltern bereits erwartet wurden.

