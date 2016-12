Dem Teufel im Neumarkter Stadtmuseum wird es warm unterm Pelz

Zu den Rauhnächten bricht der Höllenfürst auf einem Drachen aus dem Neumarkter Stadtmuseum aus - vor 57 Minuten

NEUMARKT - Hinter verschlossenen Türen feiern die Puppen bis in die Puppen: Die Weihnachts-Festlichkeiten der Handpuppen aus dem Neumarkter Stadtmuseum haben wir schon beschrieben. Für den Teufel geht es jetzt erst richtig rund, wenn die Rauhnächte zwischen dem Weihnachtstag und Epiphanias am 6. Januar anbrechen — Silvester ist der Höhepunkt der rauhen Sause.

Am 31. Dezember wagt der Teufel einen Ausflug mit seinem Drachen. Kehrt Satan durchgefroren heim, wärmt er sich am heißen Herd. © F.: Hubert Bösl



Am 31. Dezember, wenn die wilde Jagd ihren gespenstischen Ritt durch Wald und Feld antritt, will auch die dunkle Handpuppen-Gestalt aus der Oberpfalz aufbrechen. So erklimmt der Beelzebub den Drachen, der geschnitzt einst das Chorgestühl in der Hofkirche zierte, und reitet los in die dunkelsten Nächte des Jahres. Das Fabeltier breitet die Schwingen, und der Teufel braust davon.

Wenn er dann wieder da ist, friert es ihn sehr. Der Höllenfürst ist ohnehin höhere Temperaturen gewöhnt, als sie der erste Stock im Neumarkter Stadtmuseum im Winter hergibt. So wärmt er sich erst einmal die kalten Pfoten: Schön einschüren heißt die teuflische Devise am alten Herd mit Topf aus Gusseisen – und mit lautem Zischen taut er seine Pranken wieder auf. Dann wird es dem Gehörnten wieder warm unterm schwarzen Pelz.

Dieses Fell könnte der Namensgeber für die Rauhnächte sein: „ruch“ heißt auf mittelhochdeutsch haarig und könnte sich auf die pelztragenden Unholde beziehen, die Abergläubische in diesen Nächten fürchten. Oder der Rauch, mit dem Ställe und Höfe am Ende des Jahres ausgeräuchert wurden, gibt diesen Nächten den Namen.









Die Anzahl entspricht dem Unterschied zwischen Sonnen- und Mondjahr: Das Mondjahr, Grundlage früherer Zeitrechnungen, besteht aus zwölf Zyklen zu 28 Tagen; insgesamt fehlen elf Tage und zwölf Nächte auf das Sonnenjahr, das die Erd-Umrundung der Sonne bemisst. In der Mythologie liegen solche Zusatz-Zeiträume außerhalb der sonst geltenden Regeln.

Eine der Lieblings-Zeiten im Jahr für den zauseligen Teufel aus dem Stadtmuseum, der gern ein bisschen Schabernack treibt — oder mit seinem jungen Kumpel, dem Bären vom Berliner Ring, an Silvester ein paar Kracher loslässt und ein Glas Prosecco kippt: Prost Neujahr und ein gutes Neues.

MAGDALENA KAYSER-MEILLER