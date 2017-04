Der Abschied vom Rennbühlweg fällt schwer

NEUMARKT - Die Mitglieder des Theatervereins Schlossspiele freuen sich nicht wirklich auf die nahende Fertigstellung des Turnerheims, ihre zukünftige Spielstätte.

„Die Wawuschels mit den grünen Haaren“ werden von den Neumarkter Schloss-Spielern ab 27. November im Theater Am Rennbühlweg aufgeführt. © Foto: Fritz Etzold



Elisabeth Lang, 1. Vorsitzende des Theatervereins. © Foto: H. Sturm



Sehr zufrieden blickte Vorsitzende Elisabeth Lang bei der Jahresversammlung auf die vergangene Spielzeit zurück. Um den Ausweichspielort hinter dem Amtsgericht zu integrieren, waren viele Gespräche mit Vertretern der Stadtwerke, des Bauhofs und der Stadt notwendig. Es ging um viele Fragen: Stören wir die Sänger der IMA? Trägt der Platz für die Tribüne das Gewicht der Zuschauer? Die stand nämlich auf der Tiefgarage des Hofplans.

"Alle technischen Probleme wurden gelöst und dann fiel die Premiere unseres Sommerstücks gnadenlos ins Wasser. Es schüttete wie aus Eimern. Trotzdem war es eine gelungene Produktion unseres großen Ensem- bles", resümierte Lang. "Beim Volksfestzug lief es dann wieder besser. Trotz eines kleinen Fehlers, den aber keiner bemerkte, wurden wir wieder prämiert."

Nach dem Urlaub und einer kurzen Verschnaufpause stand die Winterproduktion vor der Tür. Beide Stücke, "Die Wawuschels mit den grünen Haaren" für die kleinen Zuschauer wie auch die Silvesterproduktion "Außer Kontrolle" waren ein totaler Erfolg. Um solche Erfolge feiern zu können, reicht es nicht, einen Star auf der Bühne zu haben. Elisabeth Lang dankte allen ganz persönlich, die dies im Team erst möglich werden lassen.

"Wo wir gerade von Teamarbeit sprechen, glaube ich, dass wir mit unserer jetzt schon bewährten Klausurtagung gut vorbereitet in die kommende Theatersaison starten. Konzentriert, zu später Stunde auch durchaus gesellig, besprechen, überlegen und planen wir. Jeder wird mit Aufgaben betraut und es freut mich sehr, dass wir alle am gleichen Strang ziehen", ermunterte die Vorsitzende die Mitglieder.

Projekt: "Der Kandidat"

Der Ausblick auf 2017 war geprägt von den vier kommenden Projekten. Das Sommerstück "Der Kandidat", von der Kulturnacht unter dem Motto "Schatten", dem Märchen und dem Silvesterstück.

Weitaus mehr berührte die Theaterfreunde aber die nahende Fertigstellung des Turnerheims, ihrer zukünftigen Spielstätte. Es war mit Händen greifbar, dass sie sich in ihrem Ausweichtheater am Rennbühlweg zu Hause fühlen und gar nicht weg wollen. Es ist ihr Theater geworden. Im zukünftigen Turnerheim sind sie nur Gast. Gespräche mit Verantwortlichen im Rathaus haben erkennen lassen, dass es mit dem endgültigen Umzug durchaus noch ein paar Jahre dauern könne, da das Theater am Rennbühlweg zukünftig noch als Wahllokal gebraucht werde und so die Theaterfreunde als "Instandhalter" gebraucht werden.

Die Neuwahlen ergaben folgendes Ergebnis: Elisabeth Lang wurde zum dritten Mal in Folge als 1. Vorsitzende bestätigt. Ihre beiden Stellvertreter wurden Blanca Echaniz-Gerhard und Bettina Christl. Kassier ist Fabian Ehrensberger, Schriftführerin Barbara Beck. Technischer Leiter ist Herbert Beck, künstlerische Leiterin Eleonore Schön. Werbeleiter wurde Franz-Xaver Horváth mit einem für ihn zufriedenstellenderen Ergebnis als bei der letzten Wahl, wie er sagte. Pressesprecherin ist Sabine Blomeier-Rosinski, Bühnenbildner Heinz Zimmermann und die beiden Revisoren sind Florian Hornauer und Gesche Zimmermann.

