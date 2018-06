"Der Alpenkönig" feiert Samstag Premiere

Die Schloss-Spiele Neumarkt sind mitten in den Abschlussproben für ihre diesjährige Sommerkomödie - vor 2 Stunden

NEUMARKT - Die Neumarkter Schloss-Spiele fiebern der Premiere am Samstag, 30. Juni, um 20.30 Uhr entgegen. "Der Alpenkönig und der Menschfeind" ist eine Charakterkomödie voll Witz, Humor und Tiefgang.

Die listigen Alpengeister haben ein Wörtchen mitzureden. © André De Geare



Fleißig wird derzeit noch jeden Abend geprobt im Neumarkter Stadtpark. Wegen Umbaumaßnahmen am Amtsgericht weicht man in diesem Jahr wieder auf die Wiese vor der Neumarkter Residenz aus. Idyllisch wirkt die Kulisse auf jeden Fall zusammen mit der Baumlandschaft des Parks und zeigt sich damit perfekt für ein Stück, das in den Alpen spielen soll.

Heinz Zimmermann und Herbert Beck haben in den letzten Wochen alles gegeben und gemeinsam mit vielen helfenden, fleißigen Händen, ein Bühnenbild mit Bergpanorama im Hintergrund geschaffen. Zusammen mit der komponierten und eigens arrangierten Musik von Wolfgang Völkl, taucht der Zuschauer ein in eine Bergidylle, die lediglich vom "Menschenfeind" gestört wird.

Zum Stück: Der vermögende Gutsbesitzer Rappelkopf (Herbert Beck) wittert überall Gefahr und macht seiner Umgebung das Leben zur Hölle. Von seiner Frau (Sabine Blomeier-Rosinski) fühlt er sich betrogen, von der Tochter (Katja Rölz) hintergangen, dem Personal traut er sogar ein Mordkomplott zu. Er zieht sich in eine einsame Hütte in den Bergen zurück. Der magische Alpenkönig Astragalus (Blanca Echániz Gerhard) beschließt, dem rappelköpfischen Menschenfeind einen Spiegel vorzuhalten.

Den Schwager verwandelt

Er verwandelt ihn in seinen Schwager Silberstein (Tobias Karches) und schickt ihn nach Hause zurück; Astragalus selbst nimmt die Gestalt Rappelkopfs an. In seinem Doppelgänger soll er schließlich die eigene Verblendung erkennen. Wie das Stück ausgeht, sollte man unbedingt selbst miterleben.

Die Termine

Weitere Vorstellungen sind nach der Premiere am Samstag, 30. Juni; Freitag, 6. Juli; Sonntag, 08. Juli; Freitag, 13. Juli; Samstag, 14. Juli; Freitag, 20. Juli; Samstag, 21. Juli; Donnerstag, 26. Juli; Freitag, 27. Juli; Samstag, 28. Juli. Beginn jeweils um 20.30 Uhr.

Eintrittskarten gibt es in der Rathauspassage, = (0 91 81)25 51 25 oder über www.neumarkt-ticket.de. Reservierungen für die Abendkasse per Mail an karten@schloss-spiele-neumarkt.de.

nn