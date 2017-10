Der AMC erwartet massive Verkehrseingriffe in Parsberg

PARSBERG - Bei der Jahresversammlung des Automobil- und Motorradclubs Parsberg (AMC) hat der Vorsitzende Otto Freisleben Vorschau auf ein ereignisreiches Vereinsjahr 2018 gehalten. Viele Mitglieder wurden für ihre langjährige Vereinstreue geehrt.

Die Ehrungen langjähriger Mitglieder stand im Mittelpunkt der Jahresversammlung des AMC. Die Urkunden überreichten Otto Freisleben (5.v.r.) und Jutta Fischer-Neuner (in der Mitte).. © Foto: Werner Sturm



Seit nunmehr 62 Jahren gibt es den in den ADAC integrierten Club, der aktuell 74 Mitglieder zählt. "Nach der Satzung des ADAC ist die Verkehrserziehung und -aufklärung die wesentlichste Aufgabe des ADAC", sagte Freisleben und kündigte an, dass sich das auch im Veranstaltungskalender für das kommende Jahr niederschlägt. Gedacht ist unter anderen an einen Verkehrsvortrag mit einem Vertreter der örtlichen Autobahnpolizeistation, an einen Vortrag von Thomas Fuchs, dem Leiter der Parsberger Außenstelle des Tüv Bayern, an eine Informationsveranstaltung zu Elektrofahrzeugen sowie an die Übergabe von Sicherheitswesten an Schulanfänger.

Der Vereinsausflug wird nach Regensburg gehen und ganz besonders möchte sich der AMC der Verkehrssicherheit und dem Aufzeigen von Verkehrsproblemen in Parsberg widmen. "Hier sind massive Verkehrseingriffe durch die Umgestaltung der Stadtmitte zu erwarten", erklärte Freisleben. Sportleiter Banisch teilte mit, dass man auch heuer wieder zwei Radtouren plant. Er machte den Vorschlag für ein Fahrtraining mit Elektrorädern.

Seit 50 Jahren dabei

Mit Urkunden, Worten der Anerkennung und mit viel Beifall wurden Mitglieder geehrt, die dem AMC beziehungsweise dem ADAC schon seit zehn, 15, 20, 40, ja sogar seit 50 Jahren die Treue halten. Zehn Jahre beim Ortsclub sind Berthold Birnthaler, Günter Treiber und Mathias Stiegler; 15 Jahre: Lorenz Ferstl; 20 Jahre: Gerhard Achhammer; 25 Jahre: Werner Herrmann und Xaver Krotter, 50 Jahre: Rudolf Kaiser, Franz Sellner und Herrmann Münch. 25 Jahre beim ADAC ist Rudolf Reindl: 40 Jahre: Thomas Pilz und Karl Zitzelsberger; 50 Jahre: Hans Hummel und Hans Stümpfler. 25 Jahre beim ADAC und beim AMC Parsberg ist Florian Eglmeier; 40 Jahre Anton Spangler; 50 Jahre: Bernd Mayerhöfer und Heinz Sievert.

