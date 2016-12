Der Angelpunkt unserer Welt

Pfarrer Peter Loos zum Weihnachtsfest

NEUMARKT - Pfarrer Peter Loos macht sich Gedanken zum Weihnachtsfest.

Ich möchte mit einer kurzen Geschichte beginnen: In einer Stadt, die für ihre bedeutenden Kunstausstellungen bekannt war, sollte eines Tages eine Ausstellung stattfinden. Sie sollte den Titel tragen: „Gott und Gottesbilder“. Viele Künstler wurden angeschrieben und um Bilder gebeten, wie sie sich Gott vorstellten.

Die Kunstkommission der Stadt hatte beschlossen, dass das beste Bild einen Ehrenplatz in der Ausstellung erhalten sollte. Aber die Auswahl gestaltete sich sehr schwierig: Welches Bild von Gott sollte nun das beste sein? Da war eines, auf dem ein helles, gleißendes Licht alles überstrahlte. Ein anderes zeigte Gott nur als großes Fragezeichen und dann gab es wieder andere Bilder, die sich von biblischen Aussagen inspirieren ließen.

Schließlich gelangte die Kommission zu einem Entwurf, vor dem alle wie angewurzelt stehen blieben. Sofort wussten sie: Das ist das Bild, das bei der Ausstellung einen Ehrenplatz bekommen soll. Es war ein kleines Bild, einfach gemalt, und es zeigte nichts anderes als ein Neugeborenes, das mit offenen Augen den Betrachter ansieht.

Diese Geschichte wirft eine Frage auf: Warum feiern wir eigentlich Weihnachten? Eine Umfrage dazu zeigte, dass immer weniger Menschen wissen, worum es eigentlich bei dem Fest geht. Das Kind in der Krippe ist das Zentrum von Weihnachten und zugleich der Dreh- und Angelpunkt unserer Welt.

„Sie (Maria) gebar ihren ersten Sohn, wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe“, berichtet uns der Evangelist Lukas. Das ist die Wahrheit in der dunklen Nacht.

Die Hirten bei Bethlehem erfahren dann, wer dieses Kind ist und warum dieses Kind für sie und uns so wichtig ist: Euch gilt es, für euch ist es geboren und es ist der Heiland.

Das Kind in der Krippe zeigt mir persönlich, wie nahe Gott uns gekommen ist. Lassen wir doch einmal alles Gesäusel vom „holden Knaben im lockigen Haar“ beiseite. Die nackte Wahrheit in der dunklen Nacht meiner seelischen und körperlichen Schmerzen ist die, dass Gott mir in der Person des Heiland Jesus Christus sagt: „Ich kenne deine Not, ich weiß, wie es dir geht.“

Manchmal sagen wir zu einem Menschen: „In Deiner Haut möchte ich nicht stecken.“ Und wir drücken damit aus, dass man mit den Problemen und Sorgen des anderen nichts zu tun haben möchte.

Gott aber sagt zu uns: „Du, Mensch, in Deiner Haut möchte ich stecken. Ich möchte Dir so nahe sein, wie Deine Haut, die dich umgibt.“

Weihnachten heißt, Gott bewegt sich auf uns zu. Er bindet sich an unseren menschlichen Lebensweg, mit Höhen und Tiefen, mit Freud und Leid, mit Lachen und Weinen.

Die Geburt Jesu bei Bethlehem, in einem Futtertrog für Schafe, bei den Hirten, die als die Asozialen der damaligen Zeit galten – all das zeigt, dass Gott in unserer Haut stecken will. Gibt es eigentlich eine wichtigere Nachricht an Weihnachten?

PFARRER PETER LOOS