Der Aufreger: Neumarkter fordern grüne Welle ein

Bürger und Verwaltung ringen um die richtige Ampelschaltung für Kommune - vor 52 Minuten

NEUMARKT - Es ist eines der Themen, das derzeit die Diskussion in Neumarkt dominiert: Grüne Welle für die Autofahrer. Die Radfahrer. Die Fußgänger. In einer von der Infrastruktur her immer noch als Kleinstadt anmutenden Kommune ein schweres Unterfangen. Versuch einer Annäherung.

Die OBI-Kreuzung: An der Ampelschaltung hat sich ein heftiger Disput entzündet. Wenn sie korrekt läuft, sollen die anderen Kreuzungen entlang des Ringes auf sie abgestimmt werden. © Wolfgang Fellner



Die Altstadt von Neumarkt war bis lange nach dem Zweiten Weltkrieg Neumarkt. Es gab die Bahnhofstraße, die Badstraße, die Mariahilfstraße und die neue Welt. Die Nürnberger Straße, gut, und die Freystädter Straße. Die endete in den 50er Jahren noch an einem dünnen Brett, auf dem man über den Ludwigskanal Richtung Woffenbach und Stauf balancieren musste.

In den 60er und 70er Jahren startete die Kommune durch, doch an ein Generalsverkehrskonzept dachte damals keiner. Es reichte für die Ortsumgehung, so, wie sie heute vorhanden ist. In einer frühen Planungsphase war das der Mittlere Ring. Weit draußen, hinter Pölling, vor Rittershof, hinter Stauf, sollte der Äußere Ring den Verkehr komplett um die Stadt herum führen. Doch dazu ist es nie gekommen.

Warum, das weiß, wer den teilweise brutalen Kampf gegen die Umgehung, Berliner und Münchener Ring, wie sie heute heißen, verfolgt hat.

Alles innerhalb dieses Ringes ist und musste Stückwerk bleiben. Die Besiedelung war zum Teil schon zu dicht. Oder es fehlte der Mut des Stadtrates. Beispiel Ostumgehung: Von der Amberger Straße sollte es über die Regerstraße, unterhalb von Wolfstein vorbei, zur Sturmwiese gehen. Dafür hätte die Kommune einige Häuslebauer herauskaufen – oder schlimmstenfalls enteignen müssen. Was nicht geschah.

Von der Sturmwiese sollte es unter dem Weinberg hindurch in den Süden. Und der Widerstand des Wohlstandes, der dort siedelte, war um ein vielfaches größer. „Da wackeln die Gläser im Schrank, wenn die Lkw unter meinem Haus im Tunnel durchfahren“, jammerte es. Die Kreuzung an der Sturmwiese, heute zum Parkplatz umgebaut, war der erste Schritt dafür. Das Projekt wurde nicht weiter verfolgt. Und fehlt heute.

Jetzt rumpelt der Verkehr über Föhren-, Ziegelhütten- und Flutgrabenweg, sehr zur Begeisterung der Anwohner. Die wünschen sich eine Ostumgehung, doch dagegen gehen die Anwohner in Höhenberg auf die Barrikaden. Verliefe doch die Trasse vor ihrem Wohnzimmer-Fenster. Andererseits: Da soll demnächst ein neues Baugebiet ausgewiesen werden. Dann haben die die Straße, ihre Häuser dämmen den Lärm. Aber wollen sie überhaupt ein neues Baugebiet vor ihrem Wohnzimmer-Fenster?

Nicht anders ist es mit der grünen Welle. Wer soll sie haben? Die Autofahrer, die auf der B 299 aus dem Süden nach Neumarkt rollen und Richtung Mühlen wollen? Die Autofahrer, die aus Pölling kommen und am Klinikum zweimal und am Neuen Markt im schlimmsten Fall ein drittes Mal rot sehen, ehe sie sich um einen der wenigen Parkplätze am Unteren Markt balgen?

Es ist schwierig – und lösen soll die Frage der Leiter des städtischen Straßenbauamtes, Werner Dietrich. Er hat sich der Causa engagiert angenommen, aber auch in diesem Fall gilt: Jedem Recht getan ist eine Kunst, die niemand kann. In der Verwaltung haben sie, sagt er, als Prämisse aufgestellt: Die Obi-Kreuzung müsse laufen. Die ist dazu eigens umgebaut worden, was die Ampelanlage angeht; und auch das stieß schon wieder auf Widerspruch. Die Radler sahen sich benachteiligt und auch die Fußgänger, wobei die vorgebrachten Mängel nicht mit dem übereinstimmen, was an der Kreuzung Fakt ist.

So haben die Nord-Süd-Verbindungen parallel zum Autoverkehr grün, während die Ost-West-Verbindung auf der südlichen Seite untergeordnet ist; die auf der nördlichen Seite, wo die meisten Radler und Fußgänger passieren, aber Vorrang hat. Noch ist nicht alles eingeschliffen, sagt Dietrich, aber das Amt sei am Abstimmen mit Siemens, um die Kreuzung bestmöglich in Griff zu bekommen. Das werde in den kommenden Wochen geschehen.

Denn eigentlich soll der Verkehr die Ampeln an der Obi-Kreuzung steuern. So genannte Repeater an den Ampelmasten messen das Verkehrsaufkommen ebenso wie Induktionsschleifen, die dann die Ampelschaltung so regeln, dass die Äste mit dem meisten Verkehr am schnellsten geleert werden. Was bisher aber noch nicht recht klappte und an den Feiertagen für Staus über den Obi-Kreisel hinaus Richtung Schlossstraße sorgte.

Wenn die Obi-Kreuzung brummt, sollen die folgenden, also an der Florianstraße, an der Nürnberger Straße, vor dem Neuen Markt und die Lammsbräu-Kreuzung, angepasst werden. Mit Fingerschnipsen ist das allerdings nicht getan. Schließlich müssen Aufträge beispielsweise ausgeschrieben werden. Was die Folge hat, dass die Kreuzungen vor dem Neuen Markt von zwei unterschiedlichen Anbietern bedient werden. Um die Anforderungen aufeinander abzustimmen, muss die Stadt einen Dritten einschalten, der die Anforderungen modifiziert und heraus gibt. Dass es da haken kann, ist programmiert.

Nun hofft Dietrich, dass zu Jahresbeginn alles ins Lot gebracht werden kann. Ausgehend von der Obi-Kreuzung soll dann Richtung Amberger Straße weiter gearbeitet werden, um den Verkehr zügig durch fließen zu lassen. Keine leichte Aufgabe, wirbt der Leiter des Amtes verständlicherweise um Verständnis: „Da wollen Autofahrer, Radler, Fußgänger und Senioren, die auf einen Rollator angewiesen sind, zu ihrem Recht kommen.“ Eine Kreuzung, sagt der Amtsleiter, sei immer ein Kompromiss.

Zwei Minuten maximal

Ein Trost müsste sein: Die Umlauf-Phase, also die Zeit, in der die unterschiedlichsten Verkehrsteilnehmer eine grüne – oder auch rote – Ampel sehen, liegt zwischen 90 und 120 Sekunden. Zwei Minuten maximal.

Dass man trotzdem oft zwei Grünphasen braucht, um über den Haltestreifen zu kommen, liegt eher daran, dass der Fahrer im Wagen vor einem gerade heftig damit beschäftigt ist, auf eine Email zu antworten oder anderswo im Internet unterwegs ist auf seinem Smartphone, wie man an der Körperhaltung sieht.

Eine Grünphase für diese speziellen Kandidaten kann es nicht geben auf Neumarkts Straßen – denn dank schnellem Internet würde der Verkehr dann still stehen.

Wie ist Ihre Meinung zur Verkehrssituation in Neumarkt?

