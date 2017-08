Der Bär von Neumarkt trägt schwarz

Am Kurt-Romstöck-Ring weht ein schwarzes Lüftchen - vor 8 Minuten

NEUMARKT - Der Bär ist derzeit so schwarz, dass man sein neues Gewand fast gar nicht sieht: Es ist ein Trikot der schwarzen Radler der CSU, ein, zugegebenermaßen pfiffiger Wahlkampf-Gag der CSU.

Des Bären neue Kleider: Derzeit hüllt er sich in ein Radler-Trikot. Foto: Etzold © Etzold



Des Bären neue Kleider: Derzeit hüllt er sich in ein Radler-Trikot. Foto: Etzold Foto: Etzold



Die Radler sind für den CSU-OB-Kandidaten Richard Graf im Einsatz und rühren die Werbetrommel für ihren Mann, auf dass er am Sonntag, 24. August, die meisten Stimmen erhalte.

Der Auftrag der Radler war es, die Situation des Radverkehrs in der Jurastadt unter die Lupe zu nehmen und herauszuarbeiten, was wo wie verbessert werden kann. Diese Vorschläge haben die Radler am Samstag, am Ende ihrer dritten Tour durch die Stadt, an Richard Graf übergeben. Der versprach, sich der Sache anzunehmen. In welcher Form – das wird sich weisen.

https://www.facebook.com/baervonneumarkt/

wof