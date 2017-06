Der Biberschutz wurmt viele Bauern

NEUMARKT - Der Biber ist zwar längst keine bedrohte Art mehr, steht aber noch immer unter besonderem Schutz. Viele Bauern wurmt dies schon lange. Sie wollen die Zahl der Biber durch mehr Fallen oder Abschüsse regulieren und einen besseren Ausgleich für Schäden an ihrem Eigentum.

Rund 800 Biber leben derzeit im Landkreis Neumarkt. © colourbox.de



"Wenn der Biber gesellschaftlich akzeptiert bleiben will, soll er dort bleiben, wo er nicht stört", sagte BBV-Kreisobmann Martin Gruber. Er hatte Landrat Willibald Gailler und andere Behördenvertreter zum kleinen Dürnerbach hinter seinem Heimatort Günching eingeladen, um ihnen vor Ort die durch den Nager angerichteten Schäden zu zeigen.

Fast 25 000 Biber leben im Freistaat Bayern, etwa 800 davon im Landkreis Neumarkt. Längst sind alle günstigen Standorte besetzt. Junge Biber müssen ein eigenes Revier auftun , "Hotel Mama" ist bei den Großnagern unbekannt. Im Gegenteil: Sucht der Nachwuchs nicht schnell genug das Weite, vertreiben ihn seine Eltern mit kräftigen Bissen in den Nacken. Dabei entstehen oft schwere Verletzungen, die auch tödlich sein können. Also müssen sich die Jungbiber eine neue Heimat suchen und kommen dabei zwangsläufig mit den Landwirten und anderen Grundstücksbesitzern in Konflikt.

Etwa im Dürner Schlag hinter Günching: Er grenzt an das Deusmaurer Moor, wo schon lange Biber leben. Doch seit über zehn Jahren dringen die Tiere immer weiter in dem kleinen Bach voran, ihre Dämme stauen das Wasser auf, sie setzen die angrenzenden Wiesen unter Wasser und spitze Stümpfe zeigen, dass viele Lichtungen vor gar nicht allzu langer Zeit noch Wald waren.

Mit ihren kräftigen Zähnen hinterlässt Familie Biber Spuren an zahlreichen Bäumen in ihrem Revier. © Foto: André De Geare



Markus und Maria Deinzinger haben längst aufgehört zu zählen, wie viele Bäume ihnen schon umgenagt oder unrettbar geschädigt wurden. Es sind viele. Und: Die Entschädigung fällt viel zu gering aus. "Die verwendeten Tabellen entsprechen nicht der Realität", sagt Markus Deinzinger. So bekomme er nur wenige Euro für eine Fichte, aber der Aufwand für die Aufforstung und anderes würden nicht berücksichtigt.

30 bis 40 Schäden durch Biber werden der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt Neumarkt pro Jahr gemeldet. Dabei handelte es sich meist um Fraß-, Forst- oder Nässeschäden. Teurer ist es, wenn eine Maschine auf einer unterhöhlten Wiese einbricht und kaputt geht. Seit 2008 summierten sich die Beträge auf 105 000 Euro, sagt Amtsleiter Markus Neuwald. Zwischen 60 und 80 Prozent der gemeldeten Summen wurden ausgezahlt. Dass es keinen vollständigen Ersatz gibt, liegt daran, dass der Gesamtbetrag im Freistaat auf 450 000 Euro im Jahr gedeckelt ist.

Seit 2006 erteilte das Landratsamt Neumarkt 71 Fanggenehmigungen, 99 Tiere gingen in die Falle. Im vergangenen Jahr gab es sieben Genehmigungen bei 22 gefangenen Biber, heuer sind es fünf Genehmigungen bei bisher sieben Fängen. Die Tiere werden anschließend erschossen.

Schmoren und Essen ist erlaubt

Denn freie Reviere gibt es europaweit nicht mehr, kein Land nimmt mehr gefangene Biber auf. Das erlegte Tier darf verwertet werden, etwa als Ragout oder als ausgestopfter Zimmerschmuck, doch die Vermarktung ist verboten.

Landrat Willibald Gailler hörte aufmerksam zu, als Bauern-Obmann Martin Gruber das nach Ansicht der Landwirte zu lasche Vorgehen gegen die Biber-Population im Landkreis Neumarkt kritisierte. © Foto: André De Geare



Allerdings sind Fang und Tötung das letzte Ass, wenn keine andere Karte mehr sticht. Sechs Biberberater sind im Landkreis tätig, sie beraten Grundstückseigentümer, wie die Tiere möglichst wenig Schaden anrichten können. Dazu werden die Dämme eingerissen und – ganz wichtig — das Baumaterial abgefahren oder Elektrozäune an den Ufern installiert.

Doch der Bauernverband dringt auf energischeres Vorgehen. In einem BBV-Papier heißt es, "der Biber darf nicht mehr über allem anderen stehen". Die Landwirte fordern eine Regulierung durch Jäger und Revierinhaber, sprich, die Aufnahme in das allgemeine Jagdrecht.

Landrat Gailler zeigte Verständnis für den Ärger der Landwirte – und reichte den Schwarzen Peter weiter. "Wir dürfen nicht willkürlich entscheiden, sondern müssen uns an die strengen Richtlinien von den höheren Ebenen halten."

