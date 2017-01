Stöbern und shoppen: Am Samstag fand ab 10 Uhr der zweite Mädchenflohmarkt im „NeuenMarkt“ in Neumarkt statt. Mehr als 80 Verkäuferinnen haben Kleidung, Schuhe und Schmuck angeboten.

Der Dauerfrost hat den Main-Donau-Kanal in eine bizarre Eislandschaft verwandelt, in der kein Schiff mehr fährt. Auch am Alten Kanal herrscht die pure Winteridylle.