Der BSC Woffenbach hat sein Prunkstück wieder

Aufsteiger-Masskrug war vor eineinhalb Jahren verschwunden - vor 1 Stunde

NEUMARKT/WOFFENBACH - Das Ding ist wieder in der Au: Der schwarze Maßkrug mit dem fetten, roten Wappen des BSC Woffenbach ist nach eineinhalbjähriger Absenz wieder im Sportheim in Woffenbach angekommen. Die Fußball-Abteilung strahlt: "Er ist wieder da."

Foto: Wolfgang Fellner



Foto: Wolfgang Fellner



Das Ding ist der Hingucker: 32,5 Zentimeter hoch, 15 Zentimeter Durchmesser. 3,5 Kilogramm Leergewicht, sechs Liter gehen rein. Mit einer Hand heben wird da schon schwierig. Bestellt haben die Woffenbacher sich den Monster-Krug vor Jahren, als der BSC den Aufstieg in die Bezirksoberliga feierte.

Die Bezirksoberliga gibt es schon länger nicht mehr, doch der Krug war das Trinkgefäß für besondere Anlässe: Zum Beispiel kommt er bei der jährlichen Einstandsfeier zum Einsatz, wenn die Jugendspieler in die erste Mannschaft oder die zweite nachrücken. Und nach so einer Feier war das gute Ding dann plötzlich weg: "Wir haben ihn überall gesucht", sagt Spielleiter Sebastian Götz, der ihn jetzt freudestrahlend wieder entgegen nehmen konnte. Aber er war nirgendwo zu finden. Die Feier stieg in einem Wirtshaus in der Stadt, in welchem, verschweigen die Woffenbacher, und da könnte ihn der Spieler eines anderen Teams, der vielleicht zufällig dort war, ihnen abgeluchst haben. Doch das sind Vermutungen, beweisen lässt sich nichts, sagen sie.

Darum ist die Freude jetzt umso größer, dass das Teil wieder in der Au zuhause ist. "Wir hatten schon gedacht, vielleicht ist er kaputt gegangen, zerbrochen oder so", sagt Götz. Das wäre umso bedauerlicher gewesen, da das gute Stück einst um die 100 Euro gekostet haben soll.

Wie er wieder aufgetaucht ist? Nachdem die Woffenbacher nun auch nicht mehr Bezirksliga spielen, stand der Krug mit einem Zettel, "Herzlichen Glückwunsch zum Abstieg" und einem Packerl Taschentücher vor der Redaktionstür. Der Kontakt zum BSC war schnell hergestellt und die Rückgabe erfolgte gerade noch rechtzeitig: Am Mittwoch Abend war Einstandsfeier für die Neuen.

Ach ja: Wenn sich der Finder melden würde, die Woffenbacher täten einen ausgeben, sagen sie. Die NN stellen sich gerne zur Vermittlung zur Verfügung. Denn: Interessieren würde es nicht nur die Woffenbacher, wo das gute Stück überwinterte.

Götz: "Wir

haben den Krug

überall gesucht"

