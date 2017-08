Der Circus Sambesi wird 30 Jahre alt

Zwei Geburtstags-Sondervorstellungen sind für den 2. September in Neumarkt geplant - vor 41 Minuten

NEUMARKT - Der Circus Sambesi feiert seinen 30. Geburtstag – was für eine Leistung, meinen die Akteure und Fans.

Spektakuläre Nummern gehören beim Benefiz-Circus Sambesi dazu. Am 2. September feiert die Neumarkter Institution ihr 30-jähriges Bestehen mit zwei Sondervorstellungen und tollen Gaststars. © Foto: Circus Sambesi



Karl Nidermayer, von seinen Freunden einfach Kare genannt, hatte im Jahr 1987 die Vision, mit Hilfe eines Wohltätigkeitszirkus’ den ärmsten der Armen in Äthiopien zu helfen. Karl-Heinz Böhms Stiftung "Menschen für Menschen" inspirierte Karl Nidermayer so sehr, dass er keine Mühen scheute und mit Hilfe von Freunden und Freiwilligen dieses Großprojekt auf die Beine stellte.

Seitdem veranstaltete der Circus Sambesi über 130 Vorstellungen in Nordbayern für Jung und Alt und sammelte dabei weit über 600 000 Euro für "Menschen für Menschen". Viele erklärten Karl Nidermayer für verrückt, als er 1987 beschloss, seinen Kindheitstraum, Zirkusdirektor zu werden, in die Tat umzusetzen. Ohne zu wissen, wie man ein Zirkuszelt überhaupt aufbaut, kaufte sich Nidermayer ein Zweimast-Zelt in Italien.

Mit seiner Idee und seiner Begeisterung konnte er viele Freunde um sich scharen. Gemeinsam versuchten sie sich daran, das Zelt zum Stehen zu bringen. Fragt man Karl Nidermayer heute nach dieser Zeit, berichtet er lachend, dass das Zelt viele Male wieder zusammengestürzt war. Aber ans Aufgeben dachte keiner: Alle waren bereits viel zu elektrisiert von der Idee Circus Sambesi.

Schnell nach dem ersten erfolgreichen Zeltaufbau fanden sich auch viele Künstler, die bereit waren, ohne Gage aufzutreten. Es dauerte nicht lange, bis sich der kleine Zirkus einen Namen machte und sogar Karl-Heinz Böhm persönlich vorbeikam, um sich eine Vorstellung anzuschauen. Die 30. Saison war bisher ein großartiger Erfolg. Jetzt steht der Abschluss in Neumarkt bevor: Am 2. September gibt es zwei Vorstellungen. Um 15 Uhr und um 19 Uhr wird es wieder heißen: "Wir bitten um Ihre Aufmerksamkeit für den Circus Sambesi." Um Spenden für "Menschen für Menschen" wird gebeten. Das blaue Zelt ist gegenüber vom Real-Markt zu finden. Auch für den Abschluss der Geburtstagstournee haben sich wieder tolle Gaststars angekündigt. nn

www.circus-sambesi.de. www.facebook.com/circussambesi