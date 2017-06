Der Circusverein will ins Neumarkter Turnerheim

Unterschriftensammlung und Telefonmassage der Stadträte sollen den Weg öffnen - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Circusverein ist fraglos eines der sportlichen Aushängeschilder Neumarkts. Eine Unterschriftensammlung und Telefonmassage sollen die Stadträte überzeugen, dass im Turnerheim kein Theatersaal ensteht, sondern ein festes Domizil für die Artisten.

Bilderstrecke zum Thema Bagjump: Neumarkter Circusverein hebt ab Der Circusverein Neumarkt e.V. hat - dank eines Crowdfunding-Projektes - eine nagelneue Bagjump-Matte bekommen. Am Samstag waren die Aktiven nicht mehr zu halten und testeten die Matte auf Herz und Nieren.



Das Turnerheim in der Mariahilfstraße geht langsam in die Zielgerade. Im Bausenat war deshalb die Vergabe der Metallbauarbeiten an der Fassade war nur noch eine Formsache (Boehme Systems, Moritzburg/Boxdorf, 151 000 Euro).

Hingegen ist die Nutzung des historischen Kopfbaus anscheinend wieder offen. Vorgesehen ist ein Theatersaal mit kleiner Bühne. Doch der Zirkusverein und Artico möchten, dass die Stadt ihnen diesen Raum als feste Trainingsstätte zur Verfügung stellt. "Kleine Theaterbühnen hat die Stadt Neumarkt verschiedene, dagegen sind Turnhallenzeiten absoluter Mangel. Viele Musical und Theatergruppen aus Neumarkt sehen den geplanten Theatersaal für ihre Zwecke als ungeeignet an", heißt es in einer Mitteilung.

Zur Zeit läuft eine Unterschriftensammlung, Außerdem werden alle Stadträte einzeln von der Vereinsleitung angesprochen. Ferdinand Ernst (CSU) wollte von OB Thomas Thumann wissen, wie die Verwaltung dazu steht.

"Solange der Stadtrat nichts anderes beschließt, wird dort ein Theatersaal gebaut", sagte Thumann. Kämmerer Josef Graf ergänzte: "Losgelöst von der Saalfrage wird der Verein auf jeden Fall Unterbringungsmöglichkeiten erhalten wie in den vergangenen Jahren auch."

Hauke Höpcke Neumarkter Nachrichten E-Mail