Der erste Ski-Tag am Monte Voggo war eine Riesengaudi

Lange Schlange am Lift: In Voggenthal tummelten sich die Freunde des Wintersports

NEUMARKT - Fünf Zentimeter Pulverschnee reichen aus, um den Voggenthaler Hang in das Wintersportgebiet Monte Voggo zu verwandeln.

Schnell ging es mit dem Lift hinauf, noch schneller sauste man hinunter. Foto: Günter Distler



Ganz egal, ob noch einige Grashälmchen durch die weiße Decke spitzen: Die Schlange an dem betagten Lift, immerhin der älteste Deutschlands, wollte gestern Nachmittag nicht kürzer werden. Ein Skifahrer oder Snowboarder nach dem anderen klemmte sich den roten Teller in den Schritt und ließ sich bergauf ziehen.

Hauptsächlich Familien waren am ersten Tag der Saison unterwegs. „Für die Kinder passt es“, sagte eine Mutter. Sohn Tom hat in Voggenthal vor fünf Jahren das Skifahren gelernt. Heute ist er zehn und findet es dort noch immer klasse. „Es macht Spaß“, sagt er. Hundedame Maja blieb unterdessen an der Leine. „Sonst rennt sie wieder den Berg hoch zwischen den Skifahrern“, meint Frauchen.

Im Laufe des Nachmittags wurde es schon eng auf dem geräumten Parkplatz, über 75 Fahrzeuge standen dort gegen 15 Uhr. Mancher musste auf der rutschigen Unterlage ganz schön rangieren. Nicht zuletzt weil ein Schlauberger sein Auto in die frei geräumte Ausfahrt gestellt hatte.

Zu dem Sport gehört das Vergnügen. Glücklicherweise ist auch ein Einkehrschwung möglich. Nach drei Abfahrten genießt Ulli Seitz die Wintersonne – und den Jagertee. „Wir haben das schönste Skigebiet in der Oberpfalz“, lacht sie. Fast wie in Südtirol, nur nicht so weit weg.

