„Der Erzkönig aus Neumarkt“ wird verlängert

Sonderausstellung im Stadtmuseum nun bis 5. Februar — Zwei zusätzliche Führungen - 26.01.2017 18:16 Uhr

NEUMARKT - Die Ausstellung „Der Erzkönig aus Neumarkt“ ist ein großer Erfolg. Deshalb verlängert das Stadtmuseum die Schau bis zum Sonntag, 5. Februar. Außerdem finden noch zwei Sonntagsführungen für Jedermann statt.

Am Samstag und Sonntag lässt sich die Ausstellung „Der Erzkönig aus Neumarkt“ unter fachkundiger Führung erkunden. © Foto: Günter Distler



Am Sonntag, 29. Januar, um 14 Uhr und am Sonntag, 5. Februar, um 13.30 Uhr kann man die Ausstellung unter fachkundiger Führung kennenlernen.

Der vor 600 Jahren im Neumarkter Schloss geborene Christoph verbrachte seine Kindheit in Neumarkt und ging als junger Mann später an den Hof Kaiser Sigismunds. Dieses Neumarkter „Eigengewächs“ aus dem Hause Wittelsbach wurde von 1440 bis 1448 dann sogar König von Dänemark, Schweden und Norwegen. Er lenkte damit die Geschicke der so genannten Kalmarer Union, einem für mittelalterliche Verhältnisse ungewöhnlichen Staatenverbund, der modernen Europäischen Union vergleichbar.

Die Führung dauert 90 Minuten. Die Kosten betragen pro Person vier Euro plus Museumseintritt; Kinder bis zwölf Jahre sind frei. Die Mindestteilnehmerzahl beträgt vier Personen.

Tickets für die Führung unter www.neumarkt.de/sonntag2017. Sollte es noch Restplätze geben, so kann man auch spontan mit dabei sein. Nähere Informationen gibt es unter * (0 91 81) 25 51 25.

