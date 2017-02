Der Fasching tobt im Landkreis Neumarkt

Rund 5000 Zuschauer in Berching - Sieben Umzüge im Süden - vor 1 Stunde

BERCHING/VELBURG/SEUBERSDORF/DEINING - Sogar die Sonne lachte beim Anblick des närrischen Treibens im Süden des Landkreises Neumarkt. Am Nachmittag waren die Maschkerer in sieben Städten und Dörfern unterwegs, tausende Schaulustige säumen die Straßenränder.

Im kleinen Schnufenhofen veranstalteten die "Katzenfliacha" zum 23. Mal ihren Faschingsumzug. Ihr Schlachtruf: „Katzenfliacha – Miau, Miau“. Nach dem Umzug luden sie zur Party in die Ortsmitte. Im Zelt spielt die Live-Band Donnaweda, im Dorfhaus legt ein DJ auf.

Rund 500 Leute in 20 Gruppen beteiligten sich heuer beim Faschingsumzug in Schnufenhofen (Gemeinde Seubersdorf). Ein buntes Treiben im Ort - die Besucher hatten sich für ihre Kostüme einiges einfallen lassen und besonders die kleinen Besucher freuten sich riesig über die vielen Süßigkeiten, die die Maschkerer an sie verteilten.