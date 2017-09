Der Frankencup steht beim SCO

BERG/UNTERÖLSBACH - Von wegen Sommerpause: Mit sieben Athleten sind die Kraftdreikämpfer des SC Oberölsbach in Randersacker beim Frankencup im Kreuzheben angetreten. Mit großem Erfolg.

Die Kraftdreikämpfer des SCO waren in Randersacker als „Außenseiter“ gestartet und traten als bestes Team die Heimreise an. © Foto: Fügl



Anja Schreiner zog mit gerade mal 45 kg Körpergewicht stattliche 120 kg zur Hochstrecke. Sofia Walter hob sich bei ihrem zweiten Wettkampf ebenfalls zu Gold und erreichte in der Juniorenklasse bis 72 kg Körpergewicht beachtliche 132,5 kg.

Rosina Polster traf in der Klasse bis 72 kg Körpergewicht auf die dreimalige Worldgames-Teilnehmerin Gunda Fiona, die auch spätere Relativsiegerin wurde. Sicher zog sie sich mit drei gültigen Versuchen und 162,5 kg zu Silber.

Bei den Männern schaffte Marc Bielau 252,5 kg, gewann in seiner Klasse und holte außerdem die meisten Punkte für seine Mannschaft. Thomas Lehmeier steigerte sich zu einer persönlichen Bestleistung von 275 kg. Sein Lohn: Silber in der Klasse bis 93 kg. Bastian Grüner trat mit lediglich 113 kg Körpergewicht im Limit von gerade 120 kg an. Trotz des Gewichtsverlustes zog er gute 270 kg und sicherte sich so die Bronzemedaille.

In der Jugendklasse der Männer zeigte Michael Scholz, dass er noch ziemlich viel Potenzial hat. Im Limit bis 83 kg Körpergewicht zog er satte 200 kg. Dadurch gewann er nicht nur die Gewichtsklasse, sondern weiter auch die Relativwertung der Jugendklasse.

Mit dieser Mannschaft gelang es dem SC Oberölsbach, gleich im ersten Anlauf den Mannschaftspokal zu holen. Die Athleten vom Barstenweg schnappten sich somit erstmals diese Trophäe vor dem eigentlichen großen Favoriten AC Siegen, der den Pokal bereits zweimal in Folge gewonnen hatte. Beim dritten Mal wäre es AC-Eigentum geworden.

Am kommenden Samstag startet die erste Runde des "Bayernliga-Bankdrückens, wo Power Fit zwei Mannschaften stellt.

