Der Geist der 68er-Bewegung in Neumarkt lebt weiter

Ex-Kommunarde Roland Kießling regt Diskussionsrunde über "Revolution" in Neumarkt an - vor 1 Stunde

NEUMARKT - Schon vor 16 Jahren hat der Ex-Kommunarde Roland Kießling in den NN eine Diskussionsveranstaltung in Neumarkt zum Thema Achtundsechziger vorgeschlagen. Und die Aufarbeitung der Ereignisse in der "Stadt der Revolutionäre" zwischen 1970 und 1972 brennt dem damaligen Bürgerschreck noch immer auf den Nägeln.

Sommer 1970: Roland Kießling streichelt vor dem Haus in Höhenberg im Tal die Kommunen-Katze Mao. Der Wortführer der Neumarkter Revoluzzer lebt heute in Lorch, hält aber noch immer Verbindungen zu seinen damaligen Freunden. © Foto: NN



Als die NN im März 2001 eine dreiteilige Serie über die "unerhörten" Aktionen junger Männer in Neumarkt – von friedlichen Demos bis zu Brandanschlägen – veröffentlichte, dauerte es keine zwei Wochen, bis sich Roland Kießling meldete. Neumarkter Freunde aus alten Tagen hatten dem bei Stuttgart lebenden Theologen, der Anfang der 70er der (strikt pazifistische) Wortführer der kleinen Höhenberger Kommune war, auf die Artikel hingewiesen.

Nun ließen die NN Anfang Juni zum 50. Jahrestag der Erschießung von Benno Ohnesorg die "Stadt der Revolutionäre" noch einmal in geraffter Form aufleben. Und auch das blieb dem heute 78-jährigen Kießling wiederum nicht lange verborgen.

"Ich habe nach wie vor wunderbare, hochkarätige Freunde aus meiner Zeit bei euch", schreibt er in einem Fax aus dem schwäbischen Lorch. "Der Artikel ist bemerkenswert zutreffend, freilich sind einige Dinge nicht hinreichend genau dargestellt."

Der Ex-Pfarrer ist noch immer ein Verfechter eines "radikalen" Christentums. "Das Neue Testament ist das revolutionärste Buch der Menschheitsgeschichte", zitiert er den Friedensforscher Carl Friedrich von Weizsäcker. Und wie schon bei seinem Besuch in der NN-Redaktion vor 16 Jahren hält Kießling eine oder mehrere Diskussionsveranstaltungen für dringend erforderlich: "Etwa in einem Wochenendseminar im Herbst, durchgeführt von den NN."

Dann möchte er "die Wahrheit der damaligen Zeit und ihrer Umbrüche und die Perspektiven unserer Gesellschaft und unseres Glaubens unter die Lupe nehmen". Dazu brauche es allerdings Mut und "überdurchschnittliches Interesse am Sinn des menschlichen Lebens". Die entscheidende Frage sei nur: "Gibt es derlei heute in Neumarkt?"

