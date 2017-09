Der große Tag für kleine Schüler

Schulanfang für mehr als 1100 Erstklässler im Landkreis - Theo-Betz-Schule ist in Neumarkt spitze - vor 58 Minuten

NEUMRKT - 88 Erstklässler zählt die Theo-Betz-Schule in Neumarkt heuer – so viele wie keine andere Grundschule in Neumarkt. OB Thomas Thumann hat sie besucht und neben ein paar netten Worten zum Schulbeginn auch Lineale, Bleistifte und Gummibärchen als Geschenke hinterlassen.

Der "Ernst des Lebens" kann auch Spaß machen. © Fritz-Wolfgang Etzold



In der Mehrzweckhalle, wo sich Eltern und Abc-Schützen zu Beginn des Schultages versammelt hatten, sagte Thumann, dass bei ihm als ehemaliger Schüler dieser Schule Kindheitserinnerungen wach werden und er zugleich sehr begeistert sei von den „tollen Räumen, den Spielmöglichkeiten und dem pädagogischen Konzept".

So habe zum Beispiel auch Schach und Singen einen wichtigen Platz an der Schule. Zeitweise ist die Theo-Betz-Schule die größte Ganztags-Schule in der ganzen Oberpfalz gewesen, berichtet der Oberbürgermeister.

Im gesamten Landkreis Neumarkt wurden am Dienstag insgesamt 1151 ABC-Schützen eingeschult, etwas mehr als vor einem Jahr.