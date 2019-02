Der junger Mozart und die beiden Bach-Söhne

Kammermusikabend im Refektorium des Freystädter Franziskanerklosters - vor 19 Minuten

FREYSTADT - Am 16. März findet um 20 Uhr im Refektorium des Franziskanerklosters wieder ein Kammermusikabend statt. Die Stadt Freystadt hat hierfür Professor Jörg Krämer, Soloflötist der Staatsphilharmonie Nürnberg, und Kirchenmusikdirektorin Susanne Hartwich-Düfel (Cembalo) eingeladen.

Jörg Krämer, Soloflötist der Staatsphilharmonie Nürnberg, und Susanne Hartwich-Düfel am Cembalo musizieren in Freystadt. © Foto: Privat



Die beiden Musiker werden uns "den jungen Mozart und die Bach-Söhne" zu Gehör bringen. Der junge Mozart kannte und bewunderte die Musik von Johann Sebastian Bachs Söhnen Carl Philipp Emanuel (1714-1788) und Johann Christian (1735-1782). Der musikalische Einfluss der beiden Bach-Söhne lässt sich in Mozarts Schaffen bis in die 1780er Jahre wiederentdecken.

Kirchenmusikdirektorin Susanne Hartwich-Düfel studierte Cembalo, Orgel und Kirchenmusik an der Hochschule für Musik in München. Sie ist Preisträgerin des Orgelwettbewerbes der Internationalen Orgelwoche Nürnberg und trat mehrfach als Solistin der Staatsphilharmonie Nürnberg und der Jenaer Philharmoniker auf.

Professor Jörg Krämer studierte Querflöte bei Paul Meisen an der Hochschule für Musik in München sowie Literatur- und Musikwissenschaft an der Ludwig-Maximilians-Universität. Seit 1986 ist Jörg Krämer erster Solo-Flötist der Staatsphilharmonie Nürnberg. Als Musiker erhielt er Preise und Auszeichnungen.

Karten sind bei der Raiffeisenbank Freystadt, Tel. (0 91 79) 2 22-11, zu 15 Euro und an der Abendkasse zu 17 Euro erhältlich.

