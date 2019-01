"Der Kriminalist" liest in Neumarkt

NEUMARKT - Die Buchhandlung Rupprecht in Neumarkt hat für das Frühjahr wieder eine Veranstaltungsreihe organisiert.

Christian Berkel, bekannt als der „Der Kriminalist“. © F.: Pedersen/dpa



Zum Auftakt gibt es am Donnerstag, 21. März eine Lesung mit Christian Berkel aus seinem Buch "Der Apfelbaum". Christian Berkel spielte in zahlreichen europäischen und amerikanischen Filmproduktionen mit und wurde unter anderem mit dem Bambi und der Goldenen Kamera ausgezeichnet. Seit 2006 ist er in der ZDF-Serie "Der Kriminalist" zu sehen.

Nun hat er seinen ersten Roman veröffentlicht, in dem er den jüdischen Wurzeln seiner Familie nachgegangen ist. Im Dialog mit seiner Mutter, deren Gedächtnis schwindet, sucht der Erzähler über drei Generationen nach den fehlenden Teilen des Puzzles seiner jüdisch-deutschen Herkunft. Entstanden ist ein großer Familienroman vor dem Hintergrund eines ganzen Jahrhunderts deutscher Geschichte.

Andreas Eschbach kommt am Dienstag, 2. April, nach Neumarkt. "NSA Nationales Sicherheits-Amt" lautet sein Titel. Andreas Eschbach ist vielen bekannt durch seine Bücher "Das Jesus-Video", "Eine Billion Dollar" oder "Herr aller Dinge".

In seinem neuen Roman "NSA – Nationales Sicherheits-Amt" befasst er sich auf ungewöhnliche Weise mit einem brandaktuellen Thema: Was wäre, wenn es im Dritten Reich schon Computer gegeben hätte, das Internet, Mobiltelefone und soziale Medien – und deren totale Überwachung? Und was passiert, wenn jemand die perfekte Überwachungstechnik des Staates für ganz eigene Zwecke benutzt und dabei zunehmend jede Grenze überschreitet? Ein unheimlich fesselndes Buch, das nicht nur nachdenklich macht, sondern auch beunruhigt.

"Das große Los" macht Lust

Aus "Bin im Garten" liest Meike Winnemuth am Freitag, 24. Mai. Meike Winnemuth stürmte mit ihrem Buch "Das große Los" die Bestsellerlisten. Hunderttausenden hat sie damit Lust gemacht, aufzubrechen und die Welt zu sehen. Inzwischen will Meike Winnemuth nur eins: ankommen, Wurzeln schlagen, festen Boden unter den Füßen. Und zwar einen, den sie persönlich dorthin geschaufelt hat.

Sie startete das Projekt "Garten". Obwohl sie nie einen hatte und nicht mal ahnte, wie man Tomaten zieht. Träumen und planen, schuften und graben, säen, pflanzen, ausprobieren, ernten, essen. Mit Tempo und Witz erzählt sie in diesem Buch vom großen Wachsen und Werden. Meike Winnemuth ist auch vor Publikum eine wunderbare Erzählerin.

Karten für die Lesungen gibt es im Vorverkauf direkt in der Buchhandlung Rupprecht.

