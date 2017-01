Der Landkreis Neumarkt lädt 2017 zum Feiern ein

„Feste und Veranstaltungen 2017“: Die Broschüre gibt es in allen Gemeinden und im Landratsamt in Neumarkt - vor 1 Stunde

NEUMARKT - „Feste und Veranstaltungen 2017“ des Landkreises Neumarkt: Die Bürger bekommen die Highlights in gedruckter Form.

Bild 5 © dpa



Bild 5 Foto: dpa



„Dieser traditionelle Veranstaltungskalender ist eine jährlich sehr begehrte Publikation des Landratsamtes Neumarkt. Er gibt einen Einblick in die Vielfalt des kulturellen und gesellschaftlichen Lebens unseres Landkreises. Vielfältige Feste und traditionelle Veranstaltungen prägen den Kulturkalender der Oberpfälzer Juratäler. "Wir haben in dem fast 50-seitigen Heftchen eine Auswahl aus interessanten Festen getroffen, die im Jura-Landkreis Neumarkt stattfinden, deshalb ist er auch so beliebt bei Einheimischen und unseren Gästen“, freute sich Landrat Willibald Gailler zusammen mit Christine Riel, Michael Gottschalk und Michael Endres bei der Vorstellung des neuen Veranstaltungskalenders 2017 im Landratsamt.

Stolz ist man im Landkreis Neumarkt wieder auf die Wurzeln des hiesigen Brauchtums. Historische Mauern werden mit Geschichten erlebbar gemacht und die Tradition neu belebt. Kirchweihen werden wieder stilvoll mit Dirndl und Lederhose gefeiert und die kirchlichen Aufzüge noch immer sehr gepflegt: Kirchweihmärkte, Ölbergspiele und Wallfahrtsorte mit Märkten sind beliebter denn je.

Landrat Willibald Gailler und seine Mitarbeiter haben stolz den aktuellen Veranstaltungskalender vorgestellt. © Foto: privat



Landrat Willibald Gailler und seine Mitarbeiter haben stolz den aktuellen Veranstaltungskalender vorgestellt. Foto: Foto: privat



Traditionelle Veranstaltungen und Highlights wie Rossmarkt in Berching, viele Faschingsumzüge – etwa der berühmte Chinesenfasching in Dietfurt —, Haberfeldtreiben und Kehraus in Breitenbrunn, Bock- und Starkbierfeste, Altstadtfeste, Burgspiele in Parsberg und Schlossspiele in Neumarkt, Tillyfest in Breitenbrunn, Erntedankfeste und –umzüge und viele weitere Highlights sind aufgeführt und laden zum Mitmachen oder Zuschauen ein.

Eine Vielzahl von Konzerten, musikalischen Veranstaltungen und Musikantentreffen dürfen nicht fehlen, ebenso spezielle Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche, aber auch für Senioren.

Viele Veranstaltungen zu Kleinkunst und Ausstellungen sind ebenso aufgeführt wie Sportevents und Turniere, Märkte und Gewerbeschauen und verkaufsoffene Sonntage. Eine Vorschau auf Veranstaltungen in 2018, ein Hinweis auf die Veranstaltungen zu „25-Jahre-Main-Donau-Kanal“ und „30 Jahre Circus Sambesi“ runden das Infoheft ab.

Dieser Veranstaltungskalender sorgt für reichlich Abwechslung das ganze Jahr über. Das Heftchen ist kostenlos bei den Gemeinden und im Landratsamt erhältlich. Online finden sich diese und weitere Veranstaltungen unter www.tourismus-landkreis-neumarkt.de

nn