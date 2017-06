Der Main-Donau-Kanal als Erlebnis

Beilngries: Interaktives Museum eröffnet am 23. Juni - 15.06.2017 13:00 Uhr

BEILNGRIES/ GÖSSELTHAL - In zehn Tagen sollen die Arbeiten abgeschlossen sein: Die interaktive Ausstellung "Erlebniswelt Wasserstraße" in der Gösselthalmühle in Beilngries (Landkreis Eichstätt) ist das Geschenk der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung (WSV) des Bundes zum 25. Geburtstag des Main-Donau-Kanals und der Höhepunkt des Festjahrs.

Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes, vertreten durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nürnberg, richtete in der historischen Gösselthalmühle diese erste interaktive Ausstellung ein. © Foto: De Geare



Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt des Bundes, vertreten durch das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt (WSA) Nürnberg, richtete in der historischen Gösselthalmühle diese erste interaktive Ausstellung ein. Foto: Foto: De Geare



"Wir liegen gut im Zeitplan", sagte die Projektleiterin Stefanie von Einem beim Rundgang mit der Presse. Ein Flügel der historischen Gösselthalmühle wurde modernisiert, um die Ausstellung in drei Räumen auf zwei Ebenen aufzunehmen.

Wer das Erdgeschoss betritt, erhält im ersten Raum alle wichtigen Informationen zur Wasserstraße. Eine interaktive Wand zeigt das deutsche Flussnetz und die Bundeswasserstraßen; ein Film erläutert, wie eine Schleuse funktioniert und es gibt Infos zu Natur sowie touristischer Nutzung entlang der Wasserstraße.

Warum ein Schiff schwimmt?

Im oberen Stockwerk dreht sich alles um das Element Wasser, die Wasserüberleitung nach Franken (für die der nahe Main-Donau-Kanal auch genutzt wird) und es wird erklärt, warum ein Schiff schwimmt.

Der nächste Raum im Obergeschoss ist aus Sicht der Projektleiterin Stefanie von Einem der wichtigste: Sie arbeitet am Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt Nürnberg und erläutert beim Medienrundgang: "Hier geht es um unser ureigenstes Thema, die Schifffahrt."

Figuren, die die verschiedenen Berufe (mit Ton) vorstellen, die Simulation einer Schiffsfahrt aus Sicht des Schiffsführers, wie der Kapitän korrekt genannt wird, oder eine Art Memory zu Schifffahrtszeichen, also Schildern finden sich in dem Raum.

"Für die Region bedeutend"

Christoph Raithel, Leiter der Tourist-Information Beilngries, betonte die Bedeutung der Ausstellung: "Der Kanal ist für die Region sehr wichtig, das zeigt auch das Engagement des Naturparks und der Gemeinden rund um das Jubiläum. Wir freuen uns über die Erlebniswelt und unterstützen sie gerne."

Aktuell werden noch Schilder an Straßen und Radwegen aufgestellt, um auf die Ausstellung hinzuweisen. An der Mühle selbst wurde zum Beispiel die Uhr im kleinen Turm instand gesetzt: Sie krönt den Außenbereich rund um die Mühle, der vor allem für die Kinder gedacht ist. Mit einem riesigen Holzschiff und einer kleinen Wasserwelt, in der jeder Wasser aus dem kleinen Bach Sulz schöpfen und durch einen Kanal mit Schleusen fließen lassen kann.

Die Ausstellung "Erlebniswelt Wasserstraße" wird am Freitag, 23. Juni, mit geladenen Gästen offiziell eröffnet. Ein Tag der offenen Tür mit Führungen, Spielen und Verköstigung schließt sich am Samstag, 24. Juni, um 10 Uhr an.

Die Ausstellung ist danach an 365 Tagen im Jahr, jeweils von 8 bis 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt dazu ist frei.

Weitere Informationen zum Kanaljubiläum am 25. September sind auf der Website www.kanaljubilaeum.de zu finden.

nn