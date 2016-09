Der Neumarkter Eine-Welt-Laden bildet nachhaltig

NEUMARKT - 17 nachhaltige Entwicklungsziele haben die UN bis 2030 beschlossen. Der Eine-Welt-Laden in Neumarkt will dafür sorgen, dass für die Ziele schon früh ein Bewusstsein geschaffen wird. Jetzt präsentierte der Verein am Unteren Tor sein Bildungsangebot für Schüler mit einer neuen Broschüre.

Auch Oberbürgermeister Thomas Thumann und Landtagsabgeordneter Albert Füracker waren bei der Vorstellung des Programms anwesend. „Die Bildungsarbeit ist neben dem Ladenbetrieb eine Hauptaufgabe des Vereins“, betonte Ruth Dorner, Vorsitzende des Eine-Welt-Ladens.

Das zeigt sich am Unteren Tor, wo der Verein Schulklassen seit etwa einem Jahr mit Umwelt- und Verteilungsproblemen sowie nachhaltigen Lösungsansätzen vertraut macht. Hier bietet der Eine-Welt-Laden vielfältige Bildungsangebote wie Ausstellungen, Workshops und sogar einen selbst erstellten Lernparcours an. Jede Veranstaltung ist dabei einem der 17 Entwicklungsziele der UN zugeordnet. Es sei nämlich wichtig, so Ruth Dorner, dass die Bevölkerung auch etwas mit diesen Zielen anfangen kann.

Raus aus dem Schulalltag

Die Schulen nehmen das Angebot gerne an: Mit 2000 Schülern habe man laut der Vereinsvorsitzenden im vergangenen Jahr gearbeitet. „Disziplinprobleme bei den Schülern gibt es eigentlich nie, weil sie sich selbst freuen, mal aus dem Schulalltag rausgeholt zu werden.“ Der Besuch aus der Politik würdigte das Bildungsengagement des Eine-Welt-Ladens: „Ich bin froh, dass Sie mit dafür sorgen, die Lebensqualität in Neumarkt zu erhöhen“, lobte Oberbürgermeister Thomas Thumann den Verein.

Und Albert Füracker betonte auch im Hinblick auf aktuelle Probleme, wie wichtig es sei, jungen Menschen zu verdeutlichen, dass Armut anderswo auch den Wohlstand in Europa gefährde. Die positive Meinung von Thumann und Füracker teilt auch die Weltbildungsorganisation UNESCO. Sie zeichnete den Eine-Welt-Laden im Juli erneut für seine nachhaltige Bildungsarbeit aus.

