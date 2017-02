Der "Pellegrin" heißt nun "Veneto"

Am Oberen Markt hat die Neumarkter Eiszeit schon wieder begonnen - vor 32 Minuten

NEUMARKT - Es ist ein neuer „Gelatiere“ in der Stadt: Emanuel Citron hat gestern in Neumarkt das „Eiscafé Veneto“ eröffnet – in der traditionsreichsten Eisdiele der Stadt, im früheren „Pellegrin“ am Oberen Markt.

Permesso la famiglia Citron: Emanuel Citron (auf seinem Arm die kleine Emma) und seine Frau Steffi (re.) wollen Leckermäuler am Oberen Markt in Neumarkt verwöhnen. Im früheren „Pellegrin“ haben sie das „Eiscafé Veneto“ eröffnet. Foto: F.: Distler



Fünf Wochen nach der Geschäftsaufgabe der früheren Betreiberfamilie servieren Emanuel und Steffi Citron hier nicht nur Speiseeis in allen erdenklichen Geschmacksrichtungen bis hin zu Biscotto und Bakllava. Auch Kuchen, Torten, Waffeln, frische Crêpes und Snacks stehen auf der Speisekarten im Eiscafé Veneto.

Zehn Jahre lang hatten die Citrons eine kleine Eisdiele in Feucht. Als nun die Topadresse im Herzen Neumarkts frei wurde, „da mussten wir nicht lange überlegen und haben einfach zugeschlagen“, erzählt der Chef. Mit drei Mitarbeitern und seiner Frau, also zu fünft, startet er in die neue Ära. Im Hochsommer werde er aber sicherlich doppelt so viele Mitarbeiter benötigen. Citrons Erfolgsrezept lautet: „Gute Qualität und guter Service.“

Zur Neueröffnung brachte Stadtrat Rainer Hortolani ein Geschenk und die Grüße von OB Thumann mit. Pfarrvikar Joseph Dantas sprach den geistlichen Segen, während Citrons Tochter, der kleine Wirbelwind Emma, durch das Café fegte. Der Name der neuen Eisdiele ist schnell erklärt: Citron stammt aus Treviso, der Hauptstadt der Region Venetien.

Nicolas Damm