Der Pfleiderer-Umsatz ging 2016 leicht zurück

Vorläufige Geschäftszahlen: 960 Millionen Euro Umsatz — Wolff: "Konzentration auf Premiumstrategie" - vor 55 Minuten

WROCŁAW/NEUMARKT - Die Pfleiderer Group hat vorläufige Geschäftszahlen für das Jahr 2016 veröffentlicht. Im vergangenen Jahr belief sich der konsolidierte Konzernumsatz auf circa 960 Millionen Euro. Der Umsatzrückgang um 2,4 Prozent im Vergleich zu 2015 wurde durch niedrigere Verkaufspreise und durch einen negativen Wechselkurseffekt beeinflusst.

Die vorläufigen Geschäftszahlen für 2016 hat die Pfleiderer Group nun veröffentlicht: Der konsolidierte Konzernumsatz ging leicht zurück. © Johnston



Das teilt die Pfleiderer Group in einem Pressetext mit. Der Umsatz des Segments Westeuropa belief sich auf rund 659 Millionen Euro und wurde primär durch höhere Absatzvolumina und durch einen steigenden Absatz von höherwertigen Produkten angetrieben.

Der Umsatz im Segment Osteuropa erreichte circa 339 Millionen Euro. Der Rückgang um 9,4 Prozent im Vergleich zu 2015 ist vor allem auf rückläufige Erlöse des MDF-Werkes Grajewo, gesunkene Verkaufspreise in Polen auf Grund niedrigerer Rohstoffpreise und auf einen negativen Wechselkurseffekt zurückzuführen.

Im Jahr 2016 betrug der Rohertrag der Pfleiderer Group rund 252 Millionen Euro (bereinigt um Effekte aus der Kaufpreisallokation von rund 29 Millionen Euro aufgrund des Re-IPO und Änderungen in der Organisationsstruktur) und war um 3,4 Prozent höher als im Vorjahr.

Das nachhaltige EBITDA der Gruppe belief sich auf rund 149 Millionen Euro, was einem Wachstum um 12,5 Prozent zum Vorjahr entspricht. Die Marge auf Basis des nachhaltigen EBITDA erreichte circa 15,5 Prozent des Umsatzes im Vergleich zu 13,4 Prozent im Jahr 2015.

Die Verbesserung des Konzernergebnisses wurde durch einen höheren Anteil von höherwertigen Produkten, Synergien aus der Integration der Geschäftssegmente der Gruppe sowie durch erfolgreiche Effizienzprogramme und operative Verbesserungen bewirkt. Die Rohstoffpreise hatten ebenfalls eine positive Auswirkung auf die Ertragslage.

Laut Michael Wolff, Vorstandsvorsitzendem der Pfleiderer Group, habe man im vergangenen Jahr das Projekt "One Pfleiderer" erfolgreich abgeschlossen. Die publizierten vorläufigen konsolidierten Geschäftszahlen "zeigen, dass die Finanzlage der Gruppe sehr gut ist und dass sich die von uns verfolgte Konzentration auf eine Premiumstrategie in höherwertigen Produktsegmenten positiv auf Ergebnisse und Margen auswirkt."

Im Jahr 2016 schloss die Pfleiderer Group erfolgreich die Umstrukturierung der Gruppe ab. Als Ergebnis der Fusion der ost- und westeuropäischen Segmente entstand sowohl eine führende polnische Gesellschaft als auch Europas führender Hersteller von Holzwerkstoffprodukten.

Neue Schleifstraße

Vergangenes Jahr stärkte die Gruppe ihre Investitionsfähigkeit, was sich in Investitionen in Höhe von 52 Millionen Euro widerspiegelt. Die Umsetzung strategischer Projekte wie das 4-Pack-Projekt in Grajewo, die neue Arbeitsplattenlinie und Dynasteam in Wieruszów, die neue Schleifstraße im größten Spanplatten-Produktionswerk in Neumarkt sowie operative Effizienzsteigerungen, verbesserten insgesamt Pfleiderers Wettbewerbsfähigkeit in den Märkten.

Im vergangenen Jahr wurde der Name der Gesellschaft geändert: Aus der Pfleiderer Grajewo S.A. wurde die Pfleiderer Group S.A.. Der neue Name spiegelt die internationale Ausrichtung der Gruppe wider. Gleichzeitig verlegte die Gesellschaft ihren Sitz von Grajewo nach Wrocław. Strategische Veränderungen in der Gruppenstruktur sollen zur Verbesserung der Managementeffizienz führen.

Im Jahr 2016 zahlte die Gesellschaft – erstmals seit 2008 - eine Dividende und schüttete 64,70 Millionen PLN (Zloty) an die Aktionäre aus, also 1,00 PLN pro Aktie.

Im Januar 2017 präsentierte Pfleiderer auf der Fachmesse BAU in München zum ersten Mal eine konzernweite Kollektion ("One Collection") unter dem Motto "Inspirations close to you", ein Programm mit 360 unterschiedlichen Dekoren. Das Konzept beinhaltet auch eine Reihe neuer Oberflächenstrukturen sowie neuer Arbeitsplatten. Weiter umfasst die Pfleiderer-Produktpalette auch Innovationen wie die elektrostatische Behandlung von Metallen und Digitaldruck für individuelle Aufträge.

