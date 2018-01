Der Sebastianszug wird immer kürzer

Gnadenberg: Organisatoren mussten auch auf musikalische Begleitung verzichten - vor 54 Minuten

BERG/GNADENBERG - Geht in Gnadenberg bald ein Stück Kulturgut verloren? Der traditionelle Sebastianszug der Klosterbergschützen Oberölsbach – der Heilige ist deren Vereins- und Schutzpatron – befindet sich im Niedergang.

Nur noch ein kleiner „Trupp“ der Klosterberger Schützen setzt die alte Tradition des Sebastianszuges durch Gnadenberg fort. © Foto: Helmut Fügl



Nur noch ein kleiner „Trupp“ der Klosterberger Schützen setzt die alte Tradition des Sebastianszuges durch Gnadenberg fort. Foto: Foto: Helmut Fügl



"Es wird immer schwieriger, den Zug zu organisieren", sagen die Funktionäre des Schützenvereins. "Die Alten werden immer weniger oder können nicht mehr, und die Jungen schlafen erst mal aus am Vormittag." Der Sebastianszug und der Festgottesdienst sind aber in der Frühe.

Und die Musikanten, die den Zug immer vom Altdorfer Tor weg bis zur Kirche führten, können sich die Schützen nicht mehr leisten. So mussten Änderungen vorgenommen werden: Kein Start mehr am Altdorfer Tor und kein Marsch mehr durch Gnadenberg, der Treffpunkt ist jetzt vor der Kirche, am Gasthaus "Zum Kloster".

Zumindest Pfarrer Martin Fuchs und die Ministranten holten die Schützen ab. Ohne Blasmusik und ohne Böllerschüsse, nur unter Glockenklang, marschierten die Klosterberger mit Vereinsfahne und der Statue des Schutzpatrons zum Gottesdienst in der Birgitta-Kirche. Beim anschließende Frühschoppen gab es dann viel zu erzählen.

fueg