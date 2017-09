Bei herrlichem Herbst wetter ging im Kloster Plankstetten der große Erntedank-Mark über die Bühne. Gäste kamen wieder von weit her angereist, um sich mit feiner Ware einzudecken.

Es gibt nicht viel in Neumarkt, was in den unterschiedlichsten Generationen Kult-Status hat, das Schachterl schon. Mit der Band Kombo feierte man nun 35. Geburtstag.