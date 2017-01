Der Winter bricht über Neumarkt herein

Straßenräumer sind im Dauereinsatz - Weitere Schneefälle erwartet - vor 35 Minuten

NEUMARKT - Jetzt hat Winter auch Neumarkt eingeholt. Seit 3 Uhr nachts sind die Straßenräumer im Einstz,um die Schneemassen zu beseitigen. Für viele Neumarkter kam die weiße Pracht gerade recht, um die eingestaubten Schlitten aus dem Keller zu holen.

Bilderstrecke zum Thema Winter in Neumarkt: Schlittenspaß und Straßenräumen Am Mittwoch ist der Winter über Neumarkt hereingebrochen. Die Mitarbeiter des Bauhofs befüllen ihre Streufahrzeuge, auf den Jurahöhen weht ein eiskalter Wind und auf den schneebedeckten Hängen toben sich Mensch und Tier aus.



Des einen Freud ist des anderen Leid: Während die Mitarbeiter des Baufhofs seit 3 Uhr nachts pausenlos im Einsatz sind, vergnügen sich Mensch und Tier im Pulverschnee. Auf den Hängen der Sturmwiese, des Monte Voggo und auf dem Höhenberg stapfen die Rodler und Wanderer durch tiefen Schnee.

Für den Winterdienst bedeutet die malerische Landschaft: Arbeit. Viel Arbeit. 18 Fahrzeuge sorgen dafür, dass die Hauptstrecken und die aus Sicht der Verkehrssicherheit vorrangigen Bereiche geräumt werden. Insgesamt betreut die Stadt ein Straßennetz von 350 Kilometern.

Außerdem sind fünf Handtrupps unterwegs, die vor Kindergärten, Schulen, öffentlichen Einrichtungen, Fußgängerüberwegen und Bushaltestellen Schnee räumen und gegebenenfalls streuen. Insgesamt sind bei der Stadt rund 100 Mitarbeiter in zwei Schichten beim Winterdienst im Einsatz.

Bei den Streumitteln ist die Stadt gut aufgestellt. Im Herbst waren über 2000 Tonnen Salz eingelagert worden und das Salzlager ist noch gut gefüllt. Durchschnittlich verbraucht die Stadt in einem Winter 1.340 Tonnen an Salz, wobei der Sandgebrauch völlig zurückgefahren wurde und auch der Verbrauch von Splitt erheblich reduziert worden ist.

Probleme hatten die Mitarbeiter jedoch beim Räumen einiger Straßen. Wegen falsch oder ungünstig geparkter Fahrzeuge konnten vereinzelt Straßen nicht geräumt werden.

Die Stadt bittet daher die Autobesitzer, ihre Fahrzeuge so abzustellen, dass sie den Weg für die Räumfahrzeuge nicht behindern. Erschwert war der Winterdiensteinsatz aber auch in den höher gelegenen Bereichen der Stadt, wo der starke Wind die Räumarbeiten beeinflusste. In dem Zusammenhang appelliert die Stadt an die Grundstücksbesitzer, dass sie ihrer Räum- und Streupflicht nachkommen.

Oberbürgermeister Thomas Thumann dankte den Mitarbeitern im Winterdienst. Selbst an Weihnachten, Silvester oder Neujahr sei es schon vorgekommen, dass sie Winterdienst leisten mussten. Der Winterdienst sei eine große Aufgabe für die Stadt und dazu wies Thumann auf die Ausgaben für einen durchschnittlichen Winter hin, die bei immerhin 750.000 Euro lägen.

Für Smartphone-Nutzer: Hier geht's zum Video von den Jurahöhen.

ph