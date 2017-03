Der Ziegelkamin der Lammsbräu dampft nicht mehr

Der hohe Schornstein an der Altdorfer Straße wird irgendwann abgerissen - vor 24 Minuten

NEUMARKT - Für viele ist der hohe Ziegelkamin an der Altdorfer Straße ein Wahrzeichen der Neumarkter Lammsbräu. Doch seine Tage sind gezählt.

Der Ziegelbau ist nicht geeignet für die moderne Energiezentrale, in der die Wärme aus der Abluft zurückgewonnen wird. In dem alten Schornstein würde sich Kondenswasser absetzen, das die Mauern versottet. © Foto: Günter Distler



Diese Art von Schornstein verträgt sich nicht mit moderner Energieffizienz, erläutert Franz Ehrnsperger auf Nachfrage der Neumarkter Nachrichten. Die Brauerei hat ihre Energieversorgung auf Erdgas umgestellt. Durch eine Mikro-Gasturbine und eine Kraft-Wärme-Kopplung wird die eingesetzte Energie wesentlich besser genutzt als vorher, auch entsteht viel weniger von dem Klimagas CO2. In der Anlage wird nicht nur Strom erzeugt, sondern auch Wärme, die dann als Prozesswärme beispielsweise im Sudhaus beim Kochen der Würze verwendet wird.

Allerdings wird dabei die Abluft auf etwa 100 Grad Celsius heruntergekühlt. Im Schornstein sinkt die Temperatur weiter, so dass Kondenswasser entsteht. Es schlägt sich zusammen mit den im Rauchgas enthaltenen Säuren, hauptsächlich Kohlensäure von dem CO2, an den Kaminwänden nieder. Ein Ziegelschornstein hält dies nicht sehr lange aus, er wird langsam zersetzt.

