Deutsches Turnfest: Magic Butterflys fahren nach Berlin

Gruppe des Turn- und Artistikvereins und der Artisten Kiste präsentierte neues Programm bei Generalprobe im WGG - vor 12 Minuten

NEUMARKT - "Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin": Rund 60 Sportler und Betreuer der Showgruppe "Magic Butterflys" des Turn- und Artistikvereins und der Artisten Kiste Neumarkt nehmen ab 3. Juni am Internationalen Deutschen Turnfest in Berlin teil. Am Sonntag gab es für alle interessierten Neumarkter schon vorab eine große Generalprobe in der Turnhalle des Willibald-Gluck-Gymnasiums.

Mit dem Examensstück „Fire&Ice“ will Trainerin Manuela Gerber beim Deutschen Turnfest ihren Abschluss als DTB-Choreografin erreichen. © Foto: privat



Gezeigt wurde die ganze Bandbreite der Artisten Kiste Neumarkt. Zu bewundern waren die Strolche, Turnmäuse, Lollipops bis hin zu den Aristocats und Happy Hoppers. Aus dem Turn- und Artistikverein Neumarkt zeigte das Duo InKridibile ihr erstaunliches Können. Martin Meier, Sportreferent und Stadtrat, wünschte allen Mitwirkenden viel Spaß und Erfolg in Berlin.

Am Samstag geht es dann los nach Berlin. Das ganz neue Programm der Magic Butterflys wird in der Bundeshauptstadt als Prüfungsstück von Manuela Gerber aufgeführt. Ihre vielseitige Ausbildung zum DTB-Choreograf erstreckte sich über ein ganzes Jahr mit Ausbildungen in Hamburg und Hannover. Mit dem Examensstück "Fire&Ice" will Manuela Gerber ihren Abschluss als DTB-Choreografin erreichen.

Gala im Olympiastadion

Am kommenden Sonntag vertreten die Magic Butterflys Bayern beim großen Bundesfinale "Rendezvous der Besten". Die besten 40 Showgruppen aus ganz Deutschland treten gegeneinander an. Die besten 15 Gruppen erhalten den Titel "DTB Showgruppe des Jahres 2017" und gestalten die große Abendgala in Berlin.

Ein weiteres Highlight der Magic Butterflys wird die Stadiongala im ausverkauften Olympiastadion vor 70 000 Zuschauern sein. Die Truppe nimmt am akrobatischen Großgruppenbild teil. Die Stadiongala wird am 10. Juni ab 15.30 Uhr im rbb übertragen.

www.artistenkiste.de

