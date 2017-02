DFB-Pokal: Rosinger geht auf Löwenjagd

NEUMARKT - Heute Abend bebt er wieder, der Sportpark am Lotter Kreuz. Um 18.30 Uhr empfängt Fußball-Drittligist Sportfreunde Lotte im Achtelfinale des DFB-Pokals die Münchner Löwen. Die Westfalen wollen ihren Nimbus als Pokalschreck wahren. Dabei bauen sie auch wieder auf die Angriffslust von Stürmer Bernd Rosinger, dem Sportfreund aus Neumarkt.

Bernd Rosinger freut sich auf das Pokalspiel gegen die Löwen. Foto: F.: oh



Die Neumarkter Nachrichten sprachen am Tag vor dem Pokalspiel mit dem 27-jährigen Stürmer, dessen Karriere einst beim BSC Woffenbach und beim SV Seligenporten begann.

Hallo, Bernd. Lotte träumt von Berlin: Ist in Eurem 14 000-Einwohner-Städtchen schon das Pokalfieber ausgebrochen?

Bernd Rosinger: Ja, die Leute hier sind schon alle aufgeregt. Man wird beim Bäcker oder beim Einkaufen immer wieder auf den Pokal angesprochen. Aber für uns Spieler ist das alles ganz normal; wir sind noch ganz locker.

Bremen und Leverkusen habt Ihr schon rausgeworfen. Jetzt kommt „nur“ der Tabellenvierzehnte der 2. Liga.

Rosinger: Vom Papier her erscheint diese Aufgabe leichter, auf dem Platz sieht es aber ganz anders aus. Das wird schwerer als in den beiden Runden vorher. Ich persönlich bin mit dem Los zufrieden. 1860 München ist sicher machbar. Aber nur, wenn wir wieder alles raus hauen wie in den Spielen zuvor.

Lotte belegt derzeit in der 3. Bundesliga den 7. Rang. Als Aufsteiger. Alle Achtung.

Rosinger: Nach einem guten Start hatten wir vor der Winterpause allerdings einen Durchhänger. Insgesamt sind wir aber sehr zufrieden. Für mich persönlich läuft es nicht so, wie ich es mir vorstelle. Ich muss einfach mehr Tore erzielen. Mit den sechs Vorlagen bin ich zufrieden.

Dein Verein hat in der Pause einen neuen Stürmer geholt.

Rosinger: Ja klar, aber Konkurrenz ist immer gut und belebt das Geschäft. Das ist aber ganz normal im Fußball.

